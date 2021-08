Borgo più bello del Lazio, conclusa la finalissima: Gaeta non ce la fa

Non si aggiudica il titolo di Borgo più bello del Lazio per una manciata di voti, ma resta comunque una perla tra le bellezze laziali

Si è conclusa poco fa la finalissima del contest estivo di Visit Lazio che nell’intento di promuovere le splendide località della nostra regione ha invitato gli utenti della sua pagina Facebook a votare per il Borgo più bello del Lazio.

Associando una reaction a una località splendidi borghi laziali si sono bonariamente sfidati in due turni di gara fino a giungere alla finalissima. Tra gli sfidanti ben tre località pontine: Sperlonga, San Felice e Gaeta medievale, che è giunta in finale.

La finalissima aperta lo scorso mercoledì, 4 agosto, vedeva scontrarsi con la splendida Gaeta anche Castro dei Volsci, vincitore della scorsa edizione del concorso e Castel San Pietro Romano.

La sfida, che ha visto Gaeta in vantaggio per gran parte del tempo, è stata vinta da Castel San Pietro Romano per una manciata di voti: 5305 contro i 5243 di Gaeta Medievale, in coda Castro dei Volsci con 1682.

Complimenti a Castel San Pietro Romano, splendida località in provincia di Roma! Ma come afferma Visit Lazio a vincere è sempre la nostra splendida regione, così piena di bellezze naturali, storiche, artistiche e architettoniche.

Ce la faranno le pontine a vincere la prossima edizione del Borgo più bello del Lazio? Intanto non ci resta che visitare questi bei luoghi così vicini a casa per godere delle loro bellezze.