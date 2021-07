Borgo più bello del Lazio: al via la seconda fase del contest, Sperlonga in gara

Proseguono le sfide per decretare il Borgo più bello del Lazio sulla pagina Facebook di Visit Lazio.

Dopo la vittoria schiacciante di Gaeta Medievale, che con 2457 voti ha battuto Pico (726 voti) e Bassano in Teverina (517) le due località pontine che hanno passato il turno (Gaeta e Sperlonga) accedono alla seconda fase del contest on line che con una sfida bonaria permette di conoscere posti meravigliosi a due passi da casa, promuovendo il turismo regionale.

Ed è proprio Sperlonga a inaugurare questa seconda tornata di sfide, gareggiando con Sutri e Castro Dei Volsci. La gara partita alle ore 12 di oggi 28 luglio avrà una durata di 48 ore. In questo lasso di tempo tutti possono votare la località preferita cliccando sulla reaction assegnata a ogni Borgo in particolare like per Sutri, cuore per Castro Dei Volsci e Wow per Sperlonga.

Riuscirà lo splendido borgo bianco a picco sul mare ad arrivare in finale?