Camper in viaggio: la trasmissione di RAI 1 nella provincia di Latina

La provincia di Latina torna a essere protagonista in TV, stavolta nella trasmissione di successo Camper in Viaggio che visita i luoghi più belli del nostro Paese seguendo i camperisti.

Tinto e Lorella Boccia per una intera settimana andranno alla scoperta di varie zone di una stessa provincia d’Italia raccontandone la storia, le bellezze e le curiosità. Ogni puntata è introdotta da Umberto Broccoli che assegna ai due conduttori dei compiti da svolgere in modo che possano mostrare al meglio le località che i due andranno a visitare.

Nella seconda settimana di giugno Tinto e Lorella Boccia si troveranno proprio nella provincia di Latina facendo tappa a Sperlonga, al Circeo, a Ponza e a Terracina.

Ed è proprio qui che, oltre alle bellezze della splendida città, seguiranno una delle visite guidate dell’Italian Ghost Tour, un modo rivoluzionario di fare turismo e raccontare il territorio. Tinto e Lorella Boccia infatti ascolteranno le leggende metropolitane legate a varie zone della città seguendo la visita guidata teatralizzata a tema fantasmi.

Infatti l’Italian Ghost Story porta avanti con successo questo intrigante format non solo a Terracina e nella provincia pontina, ma ormai anche in altre città d’Italia. I telespettatori potranno conoscere questa interessante iniziativa che parte dai racconti legati al territorio che tramandavano i nostri nonni per soffermarsi su vicoli e piazze del centro storico. Un progetto che è partito dalla raccolta di questi racconti in un libro per poi portarlo tra le vie della città e vivere in maniera immersiva le leggende e i luoghi in cui sono ambientate.

Non ci resta dunque che seguire le puntante in terra pontina di Camper in Viaggio, visibile su RAI 1 e da recuperare su Rai Play a partire dalle seconda settimana di giugno, e tenere d’occhio le attività dell’Italian Ghost Story per sapere le date dei prossimi tour.