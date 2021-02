Carnevale Apriliano: la Pro Loco lancia un contest per la Mascherina più bella

Tra le iniziative del Carnevale Apriliano che quest’anno di terrà in forma ristretta, senza sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, c’è un contest organizzato dall’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Aprilia in collaborazione con l’ass. Aprilia Commercio.

Un carnevale così sentito, amato e vissuto dalla popolazione non può essere ignorato e dunque sono state organizzate una serie di iniziative che permetteranno di ricordare i fasti delle precedenti edizioni e immaginare speranzosi le prossime, ma comunque di divertirsi in sicurezza. Tra queste c’è in concorso Mascherine di Carnevale 1° edizione che si svolgerà on line.

Il contest coinvolge le bambine e i bambini che mascherati con un costume di carnevale, invieranno le fotografie alla Pro Loco. Le foto dovranno necessariamente essere allegate alla liberatoria per l’utilizzo delle immagini di minorenni e l’autorizzazione alla pubblicazione firmate dai genitori e/o tutori legali.

Foto e liberatoria vanno inviati come messaggio privato alla pagina Facebook della Pro Loco unitamente al nominativo, il numero di telefono e il consenso alla pubblicazione.

Possono partecipare bambini e ragazzi fino ai 18 anni, genitori e figli potranno sbizzarrirsi a creare costumi colorati e divertenti, quelli che riceveranno più mi piace (le altre reaction non saranno conteggiate) avrà vinto il concorso e riceverà un riconoscimento e premi offerti dall’Associazione Aprilia Commercio.

Il termine ultimo per inviare le foto e la documentazione è sabato 13 febbraio alle ore 20.00. Da domenica 14 fino alle 12 di martedì 16 febbraio si potrà votare mettendo mi piace sotto la foto preferita pubblicata sulla pagina facebook della Pro Loco.

La cerimonia di premiazione del vincitore/vincitrice si terrà sempre sulla pagina facebook della Pro Loco nel pomeriggio del 16 febbraio.