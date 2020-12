"Casa a Natale": nuovo singolo e nuovo video per Tiziano Ferro

È uscito ieri il video del nuovo singolo dell'album Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, "Casa a Natale"; la canzone è in rotazione nelle radio già da lunedì 11 dicembre ed è stata scritta in collaborazione con Giordana Angi.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il brano non è la tipica canzone di Natale che invita a festeggiare in allegria, ad accendere candele e “suonare campanelle” è un brano che racconta la malinconia delle feste natalizie. Quando si cominciano a tirare le somme sull’anno che sta per finire e si riflette sulle persone che si vorrebbe avere vicine in un momento così particolare.

“Nella cultura in cui sono nato – dice Tiziano – il Natale diventa sempre qualcosa: amplifica sensazioni, emozioni, aspettative, delusioni, la percezione stessa delle cose. Diventa il filtro attraverso il quale guardiamo al mondo in maniera diversa, ha l’innegabile capacità di farti fare i conti con te stesso e di obbligarti a fare progetti per l’anno nuovo. Casa a Natale nasce da una frase che mi ero appuntato su un quaderno durante le feste di alcuni anni fa e che dice ‘Urlano al telegiornale nel servizio sul caos che precede il mio Natale’. La canzone, nonostante la vena malinconica, è anche molto coraggiosa: parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare all’anno nuovo con una luce diversa”.

E così anche il video, diretto da Drew Stewart, un malinconico bianco e nero che vede Tiziano camminare solo per le strade addobbate della città, guardarsi allo specchio e sforzarsi di sorridere alzando i lati della bocca con le mani si alterna a immagini più serene. Un gesto quasi disperato che ricorda molta cinematografia recente e del passato ma che è allo stesso tempo tenero e nasconde la volontà di scacciare ogni pensiero negativo.

Molte delle scene sono girate con le mascherine e lo stesso Tiziano sottolinea in un post su Facebook che tutta la lavorazione del video si è svolta in totale sicurezza, ribadendo quanto sia importante soprattutto oggi prendersi cura gli uni degli altri tenendo comportamenti responsabili.

Il grande cuore di Tiziano Ferro d’altra parte non è una novità per i latinensi e per tutti i suoi fan, sin da quando stupì tutti lo scorso febbraio donando il suo cachet di Sanremo a diverse associazioni locali e in diverse occasioni successive. Oggi si riconferma tale aderendo all’iniziativa del Telefono Amico: un’asta di beneficenza in cui lui, come anche altri personaggi dello spettacolo, ha messo in palio due videochiamate natalizie in programma per il 24 e 25 dicembre. Per partecipare è possibile fare una donazione su Charity Stars fino al 24 dicembre. Il ricavato servirà a finanziare le iniziative di questa organizzazione di volontariato che da oltre 50 anni si prende cura di chi ha bisogno di essere ascoltato.