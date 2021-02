Latina Film Commission annuncia il casting per il nuovo film di Emanuele Crialese con Penelope Cruz

Si terranno lunedì 1 e martedì 2 marzo i casting per il nuovo film di Emanuele Crialese L’Immensità. Latina Film Commission ospiterà i provini per selezionare gli interpreti di tre ruoli centrali del film: una ragazzina tra i 10 e i 13 anni, un bambino tra gli 8 e gli 11 anni e una bambina tra i 6 e i 9 anni.

Questi tre ragazzi si troveranno a recitare accanto alla star internazionale e premio Oscar® Penelope Cruz. Le riprese inizieranno la prossima estate.

Il film, prodotto da Wildside in co-produzione con Chapter 2 e Warner Bros.Italia che ne curerà anche la distribuzione in Italia, si preannuncia già come una pellicola internazionale distribuita in Francia da Pathé e negli Stati Uniti da CAA.

Emanuele Crialese, già vincitore del Grand Prix della Semaine de la Critique a Cannes col film Respiro, il Leone d’Argento per Nuovo Mondo e il Premio speciale della giuria alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per Terraferma, ha scritto anche la sceneggiatura di questa nuova pellicola affiancato da Francesca Manieri e Vittorio Moroni.

“‘L’immensità’ è la storia di un amore simbiotico, quello tra Clara e i suoi figli, ambientato nella Roma degli anni ’70 – ha dichiarato Emanuele Crialese – Un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia. Clara è un pilastro di questa storia, un archetipo che può prendere vita solo nell’incontro, artistico e umano, con la sensibilità di una grande interprete come Penélope Cruz”.

La Wildside che ha già prodotto serie Tv come The New Pope e L’Amica Geniale e film di successo come “Come un Gatto in Tangenziale” ricorda che per partecipare è assolutamente necessaria la consegna della liberatoria, da scaricare dal sito della casa di produzione (scaricare il file Minore in presenza liberatoria), firmata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci e che non saranno ammessi a partecipare ragazzi non accompagnati.

L’appuntamento è dunque per l’1 e 2 marzo presso la Latina Film Commission presso l’Expo Latina, (Ex Rossi Sud), Strada Statale 156 dei Monti Lepini dalle 14.30 alle 18. Per essere ammessi al casting non è richiesta nessuna esperienza cinematografica precedente, il provino consisterà in una breve videointervista.