Chiara Valerio e la sua Scauri tra i 12 finalisti del Premio Strega

C’è anche Chiara Valerio, con la sua Scauri, tra i 12 finalisti della LXXVIII edizione del Premio Strega. Nei giorni scorsi sono stati resi noti gli autori e i titoli che compongono la dozzina dei finalisti del prestigioso riconoscimento letterario; il prossimo 5 giugno sarà invece ufficializzata la cinquina finale e il 4 luglio sarà decretato il vincitore.

A sfidarsi per entrare nell'ambita cinquina dei finalisti sono:

- Sonia Aggio, Nella stanza dell’imperatore (Fazi), proposto da Simona Cives.

- Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti), proposto da Romana Petri.

- Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio.

- Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi.

- Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi.

- Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi), proposto da Valeria Parrella.

- Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (SEM), proposto da Franco Di Mare.

- Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani), proposto da Nadia Terranova.

- Daniele Rielli, Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), proposto da Antonio Pascale.

- Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori), proposto da Lia Levi.

- Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio), proposto da Matteo Motolese.

- Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi.

La selezione della dozzina, che è avvenuta tra le 82 opere proposte quest'anno dagli Amici della domenica, come si chiamano per tradizione i 400 votanti dello Strega, è stata annunciata nei giorni scorsi nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma. La scelta è stata compiuta dal Comitato direttivo del premio composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine. “Le opere presentate quest’anno al premio Strega dagli Amici della Domenica offrono un panorama frastagliato e contraddittorio, ma esaustivo, sulla narrativa contemporanea in lingua italiana - ha spiegato Melania G. Mazzucco, presidente del Comitato direttivo -. Abbondano le narrazioni oblique e non finzionali, composite, di taglio saggistico, memoriale o confessionale. Ma ritorna il romanzo d’impianto più classico, sia d’ambiente contemporaneo sia storico, con una lingua media, spesso intarsiata di dialetto, e un ritmo rapido, talvolta adattato alla serialità televisiva. All’opposto, svariate scritture sperimentali propongono impervie esperienze di lettura, in polemica e apprezzabile attitudine di resistenza alla prepotenza delle mode e del mercato”.

Nata a Scauri, Chiara Valerio ha voluto ambientare il suo nuovo romanzo proprio nella terra che le ha dato i natali, la frazione di Minturno sul litorale pontino. “Volevo raccontare la storia d’amore tra due donne - spiega la stessa Chiara Valerio -. Volevo raccontare che la cura e il possesso sono come il veleno e il farmaco, dipendono dalla proporzione. Volevo raccontare che un paese somiglia a una pianta e pensa come le radici sotto terra, invisibili. Volevo raccontare di una donna che per una sciocchezza, o una intuizione, perde quasi tutte le certezze che aveva, però non ha paura nonostante tutto tremi. Ed è lei che racconta questa storia. A Scauri”.

Queste le parole invece di Matteo Motolose che ha proposto la sua candidatura: “Delle persone che ammiriamo, che desideriamo, anche prossime, non sappiamo che quello che vediamo. Pochissimo, quindi. È così anche per Vittoria, una donna piena di angoli bui che negli anni Settanta arriva a Scauri, un paese del basso Lazio dove sa che non incontrerà persone della sua vita precedente. Vittoria a Scauri arriva accompagnata da una ragazza, Mara, che è così giovane da poter essere sua figlia ma che sua figlia non è. Con lei Vittoria convive per vent’anni. Aprendo una pensione per cani, nuotando ogni mattina, passando con leggerezza il tempo in una vita che sembra al di sotto delle sue qualità. Ma quante persone così capita di incontrare? Tutti la osservano, in paese; negli anni, la sua figura elegante diventa familiare, le domande si quietano. Poi un giorno Vittoria viene trovata morta nella sua vasca da bagno. Una fine improbabile, che il paese accetta perché sa capire le disgrazie e tace. È da qui che inizia il romanzo. Dalla telefonata che l’avvocata Lea Russo riceve nel suo studio mentre è alle prese con un piccolo caso di rissa tra minori. Chiara Valerio sceglie la forma dell’inchiesta, dell’indagine per scrivere un romanzo di rara intensità, ritmato con straordinaria sapienza narrativa, sull’ambiguità dei nostri desideri, su come ciò che sappiamo degli altri – quelli che ammiriamo, che amiamo – ma anche di noi stessi sia un orizzonte sfuggente, parziale, sempre in movimento. Per queste ragioni sono lieto di presentare questo romanzo per l’edizione 2024 del Premio Strega”.