Cisterna Film Festival: aperto il bando dell’ottava edizione

Torna per la sua VIII edizione il Cisterna Film Festival, il concorso internazionale che premia il cinema indipendente e che ha portato nel Comune pontino cortometraggi in anteprima mondiale, internazionale e nazionale, opere provenienti dai maggiori festival (Cannes, Venezia, Berlino, Sundance, Clermont-Ferrand) e vincitori dei più importanti premi nazionali e mondiali (Oscar, David, Cèsar, Goya), ospitando ogni anno in giuria personaggi di spicco dello spettacolo. La scorsa edizione è stata inoltre caratterizzata dalla partnership con il Fort Smith International Film Festival, primo festival del cortometraggio della cittadina americana gemellata con Cisterna.

Si è aperto in questi giorni il bando dell’ottava edizione e sarà possibile inviare i propri cortometraggi attraverso le piattaforme dedicate FilmFreeway e Festhome entro l’11 aprile 2022.

Potranno partecipare cortometraggi a tema libero di ogni genere (fiction, animazione, documentario, sperimentale), girati in qualsiasi formato. Ogni opera deve avere la durata massima di 20 minuti. Possono essere inviati cortometraggi già presentati o premiati in altri concorsi, ma non nelle precedenti edizioni del Cisterna Film Festival. Ogni autore può inviare un numero massimo di 3 cortometraggi prodotti dopo il 1° gennaio 2020, ma potrà partecipare nella selezione ufficiale con un solo cortometraggio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento completo del Cisterna Film Festival 2022, pubblicato sulle piattaforme indicate e sul sito del concorso

Il Cisterna Film Festival, organizzato dall’Associazione Culturale MOBilitazioni Artistiche con la direzione artistica di Cristian Scardigno, è stata una delle poche manifestazioni che, nel totale rispetto delle norme, ha continuato a organizzare proiezioni dal vivo senza ricorrere ad una versione online durante questi due anni di pandemia.

Un esempio positivo di come si possa fare cultura anche nei momenti più difficili e trarre beneficio dalle cose belle anche in tempi bui. La manifestazione si terrà a luglio, probabilmente nella sede storica ovvero la corte di Palazzo Caetani, le date ufficiali saranno confermate nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo i film maker di tutto il mondo potranno approfittare e iscriversi al Festival.