Cisterna Film Festival: aperte le iscrizioni della settima edizione

Al via la settima edizione per il festival dedicato al cortometraggio organizzato da MOBilitazioni Artistiche

Torna per la sua settima edizione il Cisterna Film Festival - Festival Internazionale del Cortometraggio organizzato dall’Associazione Culturale MOBilitazioni Artistiche con la direzione artistica di Cristian Scardigno.

Dopo una sesta edizione funestata dalle restrizioni imposte dalle norme anti COVID-19 che si è comunque tenuta in estate, in segno di resilienza e desiderio di continuare a fare cultura dal vivo senza cedere alle proiezioni on line, si aprono nuovamente le iscrizioni per questa settima edizione.

Come sempre sono più di una le categorie alle quali è possibile iscriversi: la competizione principale del concorso; Next Generation dedicata agli under 18, che si svolgerà a giugno presso le scuole medie inferiori del territorio, salvo cambiamenti dovuti allo sviluppo della crisi pandemica; Altre Visioni, composta da corti di sperimentazione e video arte; Focus On, destinata ai cortometraggi di un Paese o di un area specifica scelti dalla Direzione Artistica in accordo con Festival Internazionali, ambasciate e istituti di cultura.

Il festival, che cresce a ogni edizione garantendo sempre un altissimo livello, vedrà assegnare diversi riconoscimenti oltre al Premio della Giuria, che continuerà a sostenere giovani cineasti con un premio in denaro, il Premio del Pubblico, il Premio Next Generation, il Premio MOBilitazioni Artistiche al Miglior interprete, il Gran Premio della Giuria al Miglior Regista e il Premio Altre Visioni.

Ulteriori novità e notizie saranno pubblicate nel corso dell’edizione sul sito del Festival.

Il termine ultimo entro il quale inviare la propria iscrizione è il 3 aprile 2021, i corti potranno essere inviati utilizzando le piattaforme dedicate FilmFreeway e Festhome. Per ulteriori informazioni occorre consultare on line il bando della settima edizione.