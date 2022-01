In Tv sette documentari dedicati alle Città di Fondazione

Non è la prima volta che le telecamere di vari programmi televisivi riprendono gli splendidi paesaggi dell’Agro Pontino e Romano raccontandone le bellezze e le particolarità, ma non sono mai stati realizzati interi documentari dedicati completamente alle città di fondazione. È stata la casa di produzione BweB a ideare un intero ciclo di documentari dedicati a Latina, Sabaudia, Pontinia, Aprilia, Pomezia, Guidonia e Colleferro, che andranno in onda da lunedì 17 a domenica 23 gennaio sul Canale Italia 11 del digitale terrestre e poi in replica da martedì 18 gennaio tutti i giorni alle ore 13.30 su Sky (Canale Italia 821).

Questa serie di documentari è stata finanziata dall’Unione Europea e dalla Regione Lazio nell’ambito de L’Impresa fa Cultura, un progetto volto alla valorizzazione e promozione delle eccellenze locali.

Ogni puntata sarà dedicata a una delle città di fondazione e oltre a mostrare le bellezze architettoniche, preziosi esempi di architettura razionalista ottimamente conservati, saranno illustrati i luoghi della cultura come il Museo Civico Duilio Cambellotti, recentemente riallestito e dotato di strumenti di fruizione innovativi.

Interviste e approfondimenti per conoscere le città più giovani d’Italia che hanno una storia controversa, e che cercano di trovare una propria identità mostrando al mondo le proprie bellezze paesaggistiche, artistiche e architettoniche.

Una immersione tra storia, arte, paesaggio, turismo ed economia: la natura incontaminata del Parco del Circeo che si affianca alle ardite prospettive pensate da Oriolo Frezzotti, la storia della bonifica che inizia secoli prima del Ventennio Fascista, lo sviluppo economico delle città, la loro storia dalle origini ai giorni nostri.

Sette documentari realizzati da BweB in sinergia con le Amministrazioni Comunali delle cosiddette “sette sorelle”, che raccontano anche un nuovo modo di fare cultura, di promuovere il turismo integrato, attraverso una stretta collaborazione di luoghi come Musei, Biblioteche, Archivi, uniti nel Sistema Integrato delle Città di Fondazione.

“La preziosa collaborazione che si è venuta ad instaurare con i referenti delle sette città – spiega Gerardo Graziano, produttore esecutivo della BweB – ha fatto indubbiamente la differenza. Abbiamo creduto da subito in questo progetto che, ad oggi, rappresenta un unicum sia in termini di completezza sia in termini di organicità. La messa in onda televisiva è un piccolo traguardo a cui farà seguito la promozione nei territori al fine di proseguire l’ottimo rapporto di collaborazione che si è venuto a creare con le amministrazioni locali.”

Si parte dunque il 17 gennaio con il documentario su Latina, seguirà poi Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia e infine Guidonia e Colleferro.

Il calendario completo della messa in onda

CANALE ITALIA 11 Digitale Terrestre

Lunedì 17 gennaio ore 21.00 “Città di Latina”

Martedì 18 gennaio ore 21.00 “Città di Sabaudia”

Mercoledì 19 gennaio ore 21.00 “Città di Pontinia”

Giovedì 20 gennaio ore 21.00 “Città di Aprilia”

Venerdì 21 gennaio ore 21.00 “Città di Pomezia”

Sabato 22 gennaio ore 21.00 “Città di Guidonia”

Domenica 23 gennaio ore 21.00 “Città di Colleferro”



CANALE ITALIA 821 Piattaforma Sky

Martedì 18 gennaio ore 13.30 “Città di Latina”

Mercoledì 19 gennaio ore 13.30 “Città di Sabaudia”

Giovedì 20 gennaio ore 13.30 “Città di Pontinia”

Venerdì 21 gennaio ore 13.30 “Città di Aprilia”

Sabato 22 gennaio ore 13.30 “Città di Pomezia”

Lunedì 24 gennaio ore 13.30 “Città di Colleferro”