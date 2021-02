Tiziano Ferro compie 41 anni: auguri al cantautore pontino!

Tiziano Ferro ringrazia i fan per l’affetto e gli auguri e nei gruppi Facebook dedicati a Latina non manca un pensiero affettuoso nei suoi confronti

Oggi 21 febbraio il nostro Tiziano Ferro compie 41 anni, ringrazia con un post su Facebook e instagram i fan da tutto il mondo per gli auguri e l’affetto continuo che gli dimostrano.

Lo scorso compleanno, un traguardo importante della vita adulta, lo aveva festeggiato in famiglia, proprio qui a Latina, come si vede anche nel documentario dedicato a lui disponibile sulla piattaforma Prime Video di Amazon. Un compleanno in cui Tiziano era circondato dagli affetti più cari, pieno di gioia dopo il successo di Sanremo e ancora ignaro di quanto sarebbe accaduto di lì a poco.

Un compleanno nella sua città, che non dimentica mai e che ormai da un anno non visita più, con passeggiata in centro e incontro con i fan. Una città che ama questo giovane che si è fatto strada tra mille fragilità e problemi, che rimane comunque col cuore aperto e disponibile, infatti anche nei vari gruppi Facebook dedicati a Latina e in varie fanpage oggi non manca un pensiero per il cantautore pontino e gli auguri più sinceri dei concittadini.

Sperando che presto si possa tornare a viaggiare, ad assistere a concerti dal vivo e a tornare alla vita normale, anche noi ci uniamo al coro di auguri per Tiziano Ferro.