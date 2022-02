Buon compleanno Tiziano! Il cantautore pontino festeggia i 42 anni

Lunedì 21 febbraio, un giorno come tanti per molti di noi, ma un giorno speciale per i tantissimi fan del nostro Tiziano Ferro che proprio oggi compie 42 anni.

Un altro compleanno lontano da Latina purtroppo, ma con la nostra città dove risiede la sua famiglia nel cuore. E se può esserci un po’ di nostalgia, questa è subito colmata dal grande affetto dei fan che lui ringrazia “non penso sarei arrivato sano e salvo fino a qui senza il vostro amore!”

A fargli gli auguri sia sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram migliaia di fan e anche tantissimi personaggi dello spettacolo, musicisti e cantanti come Elisa, Giorgia, Laura Pausini, la simpaticissima Orietta Berti, il maestro Beppe Vessicchio e moltissimi altri che lo colmano di affetto e di stima.

In attesa di poter rivedere dal vivo Tiziano nel tour che lo condurrà per gli stadi di Italia ed Europa, gli auguriamo buon compleanno!