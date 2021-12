Coronavirus, a Fondi rinviati alcuni eventi della rassegna natalizia

A seguito dell’aumento dei contagi e le relative prescrizioni governative che vietano feste ed eventi che possano implicare assembramenti anche all’aperto, il Comune di Fondi ha deciso di rinviare alcuni degli eventi della rassegna Fondi RestArt - Christmas Edition che sta animando il centro storico nel periodo natalizio.

In particolare lo spettacolo delle fontane danzanti, tanto amato dai cittadini che doveva tenersi il 5 e il 6 gennaio è stato rinviato al 19 marzo e all’8 maggio in occasione della festa del papà e la festa della mamma, quando ci saranno due fine settimana di eventi dedicati.

Non sono solo le fontane danzanti ad essere rinviate purtroppo, altri eventi non potranno tenersi in questi giorni a Fondi:

Mercoledì 29 dicembre

Fiabe per bambini “Hansel e Gretel”

Piazza IV Novembre - 18:00

Francesco e Gianmarco Latilla



Fiabe per bambini “Hansel e Gretel”

Piazza IV Novembre - 19:00

Francesco e Gianmarco Latilla



Giovedì 30 dicembre

Mercatino dell'Artigianato e dell'Antiquariato

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Ass. Artigianando



Musical di Natale con i bambini “Cuori sotto l’albero”

Auditorium comunale “Sergio Preti” - 19:00

Fonderie delle Arti-Signor Keuner



Spettacolo Teatrale “Un Canto di Natale”

Auditorium comunale “Sergio Preti” - 20:30

Fonderie delle Arti-Signor Keuner