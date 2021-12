Sermoneta, rinviati gli eventi natalizi

A causa del costante aumento dei contagi, anche il Comune di Sermoneta ha deciso di rimandare gli ultimi eventi del ricco programma che ha accompagnato il periodo natalizio.

Lo ha comunicato, proprio oggi 31 dicembre, la sindaca Giovannoli facendo gli auguri di pronta guarigione a tutti coloro che sono stati contagiati, che negli ultimi giorni sono stati sempre di più.

Dunque il concerto InCanto, canti dalla Tradizione Popolare del Natale in programma per il 2 gennaio e il Concerto dell’Epifania che avrebbe dovuto tenersi il 6 gennaio, sono stati rimandati a data da destinarsi, sicuramente in un momento più tranquillo.

La sindaca ha inoltre inviato tutti alla “prudenza e responsabilità: rispettiamo le regole, ma soprattutto rispettiamo noi stessi e le persone che ci sono intorno”.