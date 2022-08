Ferragosto 2022 a Latina e provincia: gli eventi in programma

Quella di Ferragosto è sicuramente una delle giornate più attese dell’estate da trascorrere con amici o parenti, ma comunque in buona compagnia, che sia al mare, in montagna o in una città d’arte. E’ una giornata da dedicare al relax, al divertimento, ma anche alla cultura e alle proprie passioni. Sono tanti gli eventi e gli appuntamenti che il territorio provinciale offre anche quest’anno ai residenti pontini che scelgono i nostri comuni per trascorrere il 15 agosto come ai numerosi turisti che vengono a visitare e conoscere le nostre bellezze.

Gli eventi in provincia di Latina per Ferragosto

Il 15 e il 16 agosto Cisterna vive i suoi giorni clou dell’estate con tanti appuntamenti, come tradizione vuole. Per la serata di Ferragosto nell’area concerto di via Carducci è in calendario lo spettacolo di cabaret di Pablo e Pedro, mentre per la Festa di San Rocco c’è attesa per il concerto dei Tiromancino. A Sermoneta, invece, l’Amministrazione comunale ha organizzato un viaggio serale alla scoperta delle bellezze del centro storico, una passeggiata guidata per conoscere monumenti, storie e tradizioni. Musica in centro e lo spettacolo pirotecnico per la serata del 15 agosto a Sabaudia che chiude una giornata di appuntamenti mentre a Fondi torna “Tutti insieme per Angela”, l’evento dedicato ad Angela Amarante, scomparsa prematuramente a 50 anni dopo aver scritto, assieme al marito Lorenzo Nallo, una pagina storica della radiofonia locale.

A Latina nella serata di Ferragosto c’è la tradizionale processione sul mare dell’effigie di Maria Stella del Mare, mentre a Bassiano si festeggia in piazza G. Matteotti dove prima ci saranno i giocolieri di fuoco, poi la serata cabaret con Nino Taranto e il cantastorie Fabrizio Amici. A San Felice Circeo, invece, nell’ambito dei festeggiamenti in onore Di San Rocco in piazzale G. Cresci c’è lo spettacolo di Louis Navarro “Perchè Sanremo è Sanremo” e a Prossedi in piazza Umberto 1° il concerto dell’Orchestra Mozzato e le Stelle del Liscio.