Lievito porta a Latina Daniele Luchetti: il regista presenta il suo ultimo film “Confidenza”

Sarà un sabato ricco di appuntamenti quello di oggi, 27 aprile, a Latina nell’ambito della rassegna Lievito che ha preso il via due giorni fa e che proporrà ancora una serie di eventi di alta levatura fino al prossimo 30 aprile.

Protagonista in serata sarà Daniele Luchetti che arriva nel capoluogo in occasione dell’uscita del suo ultimo film “Confidenza”. Un ritorno a ben 17 anni da “Mio fratello è figlio unico”, girato proprio in città e tratto dal romanzo “Il Fasciocomunista” di Antonio Pennacchi. Ora il regista presenta in esclusiva il suo ultimo lavoro, seconda trasposizione di un romanzo di Domenico Starnone, con Elio Germano protagonista e colonna sonora composta da Thom Yorke dei Radiohead. La pellicola verrà proiettata alle 21 al cinema Corso e a seguire è previsto l’incontro in sala con il regista, moderato dal direttore artistico della rassegna Renato Chiocca - È possibile acquistare in prevendita il biglietto, direttamente al cinema oppure online al link: https://www.cinemalatina.it/booking.htm?cinema=5402 -.

Ma la giornata è stata aperta dal seminario “Intelligenza artificiale, terapie digitali e big data per il futuro della medicina” di Ennio Tasciotti, appuntamento al Palazzo M per Lievito Scienza. Il ricercatore di Latina è stato inserito di recente dalla Stanford University nella prestigiosa classifica degli scienziati più influenti al mondo. Dopo un lungo periodo negli Usa, dove ha guidato prima il Dipartimento di Nanomedicina, poi il Centro di Medicina Rigenerativa del Research Institute del Methodist Hospital di Houston, è rientrato in Italia per dirigere lo Human Longevity Program IRCCS al San Raffaele di Roma.

E nella terza giornata della rassegna tornano anche i libri, la musica e le attività per i più piccoli. Lievito kids propone alle 16.30 un’iniziativa inedita nella sala grande di Palazzo M: la magia e l’incanto delle bolle di sapone in uno show unico, ideato da Stefania Mariani - per lo spettacolo è consigliata prenotazione al numero 3296294466 -. Spazio al fumetto alle 17 con un altro atteso ritorno, quello di Andrea Ferraris. Già ospite della rassegna nel 2018 con “Cicatrice”, il fumettista genovese presenterà la sua ultima graphic novel “Temporale”, pubblicata sempre da Oblomov. Una raccolta di 15 fumetti brevi, ambientati sulle colline del Monferrato, per 13 storie che restituiscono le atmosfere e il fascino discreto della provincia. Disegnatore Disney per oltre vent’anni, Ferraris è affezionato a Latina perché è proprio qui che ha mosso i primi passi nel mondo dei comics: il suo primo libro è uscito per Tunuè.

Il prezioso lavoro di Emanuela Gasbarroni sul campo profughi di Latina è al centro dell’incontro successivo, dalle 18, in sala grande. La regista presenta il volume “L’Italia e la guerra fredda. Esuli dall’Est, una storia di fughe e accoglienza nel Campo profughi di Latina”: è la storia del centro per profughi e rifugiati “Rossi Longhi”. Un’opera nata dalle testimonianze raccolte dall’autrice nel suo lavoro di ricerca che ha portato anni fa alla produzione del documentario “Fuga per la libertà”. L’evento sarà arricchito dalla presenza dell’attore Nino Bernardini che interverrà con la lettura di alcuni brani del volume.

Il programma della giornata prosegue alle 19, nella sala Caminetto di Palazzo M, con i Dos Duo Onirico Sonoro. Annalisa De Feo (voce, pianoforte, sintetizzatori) e Livia De Romanis (violoncello, voce, sintetizzatori) presentano Floating, terzo album edito da Filibusta Records: un viaggio tra musica da camera, elettronica, echi jazz e pop. Chiusura con degustazione alle 20.00, offerta dalla Strada dei Vini e dal bar Nad. Poi alle 21 l’appuntamento con Daniele Luchetti al cinema Corso.