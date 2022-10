Duetta con Tiziano: il cantautore pontino lancia un nuovo concorso

La Vita Splendida, primo singolo del nuovo album, è svettato da subito in cima alle classifiche, Il Mondo è Nostro uscirà in tutti i negozi di dischi e store on line l’11 novembre e rombano i motori della macchina organizzativa del nuovo tour del nostro orgoglio pontino, Tiziano Ferro.

E mentre i fan corrono a comprare i biglietti per le date italiane o a convertire quelli acquistati per il tour che è stato cancellato nel 2020 a causa della pandemia, c’è una nuova sorpresa per chi ama cantare le sue canzoni a squarciagola e desidera incontrare Tiziano: un concorso che spedisce il vincitore direttamente su un palco accanto al proprio idolo.

È di oggi l’annuncio di Tiziano Ferro che lancia dai social questo concorso per duettare con lui in un programma televisivo trasmesso da RTI. Chi non ha mai sognato di cantare la propria canzone preferita insieme al proprio cantante preferito? Ecco un modo simpatico per farlo.

Partecipare è semplicissimo: è sufficiente inviare un video, di massimo 45 mb, in cui si canta una delle canzoni di Tiziano e compilare un modulo presente sul sito di Mediaset Infinity.

I video potranno essere inviati entro e non oltre il 3 novembre e una giuria selezionerà il fortunato vincitore. La partecipazione è totalmente gratuita e aperta alle persone dai 18 anni.