Eventi a Latina, pubblicato il bando del Comune per la "Rassegna Estiva 2020”

E’ stato pubblicato il bando dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport del Comune di Latina per la “Rassegna Estiva 2020”, per raccogliere iniziative e progetti da realizzare nel periodo che va dal 15 agosto al 20 settembre.

“Uno strumento - spiegano dall’Amministrazione del capoluogo - pensato per consentire la partecipazione del maggior numero di operatori interessati alla realizzazione di eventi turistico-culturali, in particolare nei settori della musica, del teatro e dei libri. Con un contributo, raddoppiato rispetto allo scorso anno, di 20 mila euro”.

Secondo quanto spiegano da piazza del Popolo, verrà implementato il programma già previsto nei Giardini del Palazzo Comunale, attraverso un coordinamento con altri Enti pubblici, Associazioni culturali e soggetti privati operanti nel settore della promozione culturale, per offrire ai cittadini e ai turisti un ampio e variegato insieme di proposte. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 10 agosto all’indirizzo di posta elettronica: culturaturismosport@pec.comune.latina.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA RASSEGNA ESTIVA – 15 AGOSTO – 20 SETTEMBRE 2020.

“L’amministrazione garantirà le forniture di energia e acqua (ove necessario), l’allestimento del palco, le sedie e il service presso i Giardini del Palazzo Comunale, la pubblicizzazione degli eventi anche attraverso i suoi canali social e web, l’erogazione di un contributo economico se la proposta verrà valutata positivamente da una commissione nominata appositamente”.

L’assessore alla Cultura, Silvio Di Francia, esprime grande soddisfazione per la realizzazione di questo Bando: “Lo avevamo preannunciato durante l’emergenza Covid. Abbiamo deciso di impiegare delle risorse per contribuire, nel nostro piccolo, alla ripartenza di un settore che riteniamo cruciale: quello dell'associazionismo artistico ma anche sociale e delle imprese culturali. C’è molto da fare e da lavorare perché la situazione torni alla normalità, riteniamo doveroso dare, come Amministrazione, un nostro contributo”.