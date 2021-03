Il Salone delle Meraviglie di Federico Fashion Style arriva a Sermoneta: aperti i casting

Per tutti i fan pontini di Federico Fashion Style e il programma tv in onda su Real Time Il Salone delle Meraviglie arriva una bella novità: un nuovo format del programma porterà il celebre hair stylist delle dive in giro su un Beauty Bus.

Il Salone delle Meraviglie diventa itinerante: oltre alle avventure nei suoi saloni di Anzio, Roma Rinascente e Milano, Federico Fashion Style al secolo Federico Lauri, andrà in giro alla scoperta di bellezze, non solo femminili, ma di luoghi storici e artistici antichi e moderni, sempre con la simpatia e la semplicità che hanno sempre contraddistinto la trasmissione, giunta alla sua quarta stagione.

Anche in questo nuovo format del Salone delle Meraviglie Federico Fashion Style accoglierà donne dai 20 agli 80 anni che vogliono cambiare totalmente look e fare qualcosa di folle ed estremamente glamour ai loro capelli ma lo farà girando per l’Italia.

A breve approderà anche a Sermoneta e, per chi non avesse fatto in tempo a partecipare ai casting la scorsa estate, c’è una nuova opportunità di inserirsi: se siete donne dai 20 agli 80 anni, vivete a Sermoneta e dintorni e volete farvi cambiare look dal hair stylist più glamour del momento potete partecipare ai casting è possibile contattare la redazione della casa produttrice del programma, la Pesci Combattenti, al 3938750857.