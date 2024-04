Buona la “prima” per il Festival dello Street Food a Pontinia

Ottimo riscontro di pubblico per la prima edizione del Festival dello Street Food promosso dall’Associazione Pontinia In Festa lo scorso fine settimana. Tanti gli stand che domenica 7 aprile hanno riempito piazza Indipendenza con le classiche pietanze da strada e che per tutto il giorno hanno accompagnato con il buon cibo i vari eventi-spettacolo previsti, con le esibizioni delle Majorettes White Flovers (che hanno praticamente inaugurato la manifestazione) e della scuola di danza Creale che ha proposto alcuni balletti delle proprie tesserate.

Non sono mancati i classici truccabimbi con l’animazione della Sunflower di Latina e le mascotte di alcuni personaggi dei fumetti e dei cartoni animati che hanno passeggiato per il centro. A seguire uno spettacolo di magia per concludersi con la musica di Oreste Monti, che ha alternato l’esecuzione di classici brani commerciali con altri che prevedono l’utilizzo del sassofono, gradevolmente suonato “on the road” anche in mezzo al pubblico che passeggiava tra i mercatini e gli stand.

“Ci sono stati degli intoppi e qualche defezione, come spesso accade, ma siamo complessivamente soddisfatti – ha commentato il presidente Ubaldo Coco –; c’è stata la risposta della gente che è venuta volentieri a gustare i cibi che abbiamo proposto in questo Festival”. La Vice Anna Bottoni: “La nostra gratifica è rappresentata anche e soprattutto dal coro unanime degli esercenti che hanno partecipato, visto che hanno lavorato senza sosta soprattutto nelle ore notturne ha poi aggiunto a vice Anna Bottoni. “Direi che abbiamo una buona base da cui siamo partiti, cercheremo di trarre tesoro dagli errori per correggere il tiro, apportare i dovuti accorgimenti e migliorare quanto fatto in futuro - ha poi concluso il segretario Cristian Vitali -. Pontinia per questo tipo di eventi è una buona piazza, assolutamente da valorizzare in questo senso".