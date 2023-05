Il maltempo non perdona: rimandata a giugno la Fiera dell’Ascensione

La primavera si fa attendere, il maltempo non passa e i tanti eventi programmati in vista della bella stagione saltano, vengono rimandati o annullati.

Proprio questo fine settimana sono stanti tanti gli eventi posticipati, tra questi c’è anche la Fiera dell’Ascensione che si sarebbe dovuta tenere dal 19 al 21 maggio a Cisterna e che invece è stata riprogrammata per il 10 e 11 giugno.

La fiera nasce per tramandare le antiche tradizioni contadine di un tempo quando i pastori, prima di partire per i pascoli sulle montagne, si fermavano ad acquistare scorte e merci varie da portare con sé e i mercanti si riunivano in una grande fiera dove si commerciavano bestiame, stoffe, cuoio, utensili e strumenti vari.

“Abbiamo dovuto prendere atto che la grave incertezza delle condizioni meteorologiche non avrebbe garantito una larga partecipazione della cittadinanza: abbiamo così deciso di rimandare la Fiera dell’Ascensione a sabato 10 e domenica 11 giugno prossimi, anche per favorire le attività commerciali sia ambulanti che in sede fissa – ha detto l’Amministrazione comunale – Siamo certi di poter recuperare in altro week end la tradizionale Fiera dell’Ascensione, appuntamento dalla connotazione storica, culturale e commerciale che da sempre con la Fiera della Ricalata di ottobre, costituisce un polo di aggregazione per la nostra comunità affinché la Fiera sia anche un volano per l’economia cittadina”.

Tra le varie attività rimandate anche l’iniziativa che coinvolge gli alunni delle classi quinte delle scuole di Cisterna che si sarebbero dovute riunire presso l’area del Filetto in questi giorni e che invece si terrà il 1 giugno.

Rimane invariata soltanto la data della cerimonia di commemorazione del Sergente Massimiliano Ramadù caduto in Afghanistan, che si terrà comunque domenica 21 maggio alle ore 10.30 in piazza XIX Marzo.

Con la consapevolezza che “non può piovere per sempre”, dobbiamo armarci di pazienza e attendere le belle giornate che presto comunque arriveranno.