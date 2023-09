Premio COMEL 2023: annunciati i finalisti della X edizione

Momento tra i più attesi di ogni concorso, che sia letterario o d’arte, è quello dell’annuncio ufficiale dei finalisti che si giocheranno la vittoria finale, per la X edizione del Premio COMEL è giunto quel momento: proprio in questi giorni sono stati annunciati i nomi dei 13 artisti che parteciperanno alla mostra The Aluminium eXperience.

Selezionate tra centinaia di iscrizioni arrivate da tutta Europa le 13 opere selezionate da una giuria di esperti saranno esposte allo Spazio COMEL di Latina e tra loro sarà decretato un vincitore della X edizione e il Vincitore del Premio del Pubblico.

Una edizione che parla di esperienza, quella fatta dagli organizzatori in ben 10 edizioni di un Premio che è cresciuto passo dopo passo per diventare una realtà ormai internazionale, e quella degli artisti nel loro percorso tecnico ed espressivo, ma anche nell’utilizzo dell’alluminio, materiale promosso dal Premio COMEL. 13 opere che parlano di vita vissuta, arte sudata e sognata e che mostreranno anche quest’anno come un metallo utilizzato e conosciuto per lo più in ambito industriale, possa essere così bello, luminoso e diventare davvero prezioso.

E dunque ecco questi nomi: A.MO. Anastasia Moro – Borgo Veneto (PD), Stefano Baldinelli Perugia, Hubert Bujak – Breslavia Polonia, Claudia Del Giudice – Giugliano in Campania (Napoli), Pietro Finelli – Milano, Anna Godlewska - Bielsko-Bia?a, Polonia, Monica Gorini – Milano, Kristine Kvitka – Riga, Lettonia, Jessica Mantovani – Castagnaro (VR), Francesca Maroni – Varese, Marco Riente – Milano, Alessandra Rovelli – Rivolta d'Adda (Cremona), Beatriz Zerolo Duràn - Madrid (Spagna).

Qualche dato di questa edizione: quattro i principali paesi di provenienza degli artisti Italia, Lettonia, Polonia e Spagna e come spesso riscontrato negli ultimi anni c’è una prevalenza femminile, 9 artiste su 13 totali, una giuria d’eccezione, i cui membri sono lieti ritorni perché tutti hanno già collaborato con il Premio COMEL in precedenti edizioni. Una scelta evidentemente voluta poiché è una edizione particolare questa, in cui si tirano le prime somme e si fa un bilancio di oltre un decennio di arte in alluminio.



Una giuria di grandi esperti del settore, che hanno valutato le opere iscritte e hanno dunque selezionato le 13 che più sembravano rappresentative del tema di quest’anno, The aluminium eXperience, e che hanno saputo valorizzare bene l’alluminio.

I giurati: Giorgio Agnisola, presidente di giuria e direttore artistico del premio critico d’arte e scrittore, professore emerito di arte sacra e beni culturali presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Ad affiancarlo dei grandissimi e prestigiosi ritorni: Ada Patrizia Fiorillo, storica, critica dell’arte, giornalista e professore associato di Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi di Ferrara, già giurata nel 2018; Marco Nocca, storico dell'arte, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, membro della giuria nel 2017; Claudia Palma, Direttrice dell’Archivio bioiconografico e dei Fondi storici della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, giurata nella scorsa edizione 2022; Elena Pontiggia critica e storica dell'arte, professore di storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Brera e al Politecnico di Milano, nonché membro della giuria dell’edizione 2020-2021; Marilena Vita, artista, performer, curatrice di eventi e critica d’arte, Segretario generale Nuova Aica Italia, membro dei Board di AICA International, giurata nell’edizione 2022; Maria Gabriella Mazzola in rappresentanza della COMEL Industrie, azienda promotrice e unico sostenitore del Premio.

Non ci resta che attendere la mostra conclusiva del Premio COMEL che si terrà a Latina, presso lo Spazio COMEL di via Neghelli, dal 21 ottobre all’11 novembre.