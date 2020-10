Fondi, a On Broadway arriva Massimo Lopez

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

La casa di produzione On Broadway, diretta da Giovanni Pannozzo, si prepara ad accogliere il grande attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. Il 28 novembre infatti Lopez arriverà a Fondi per una masterclass rivolta a bambini, ragazzi e adulti, fino ad esaurimento posti. Il corso è rivolto a professionisti che desiderino perfezionare le proprie capacità, ma anche ai principianti, agli attori amatoriali o a chi, semplicemente, desidera saperne di più sul mondo della recitazione e del doppiaggio. Durante la masterclass si affronterà sia un tipo di lavoro, come si suol dire, di acting on camera (davanti alla cinepresa), sia di doppiaggio delle scene girate nonché di film, serie televisive e cartoni animati tra i più famosi del piccolo e del grande schermo.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3791393042, anche su Whatsapp, tramite email: info@onbroadway.it o passare, su appuntamento, presso la sede On Broadway in via Arnale Rosso,35 (Centro Valerio).