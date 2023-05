Successo per l'edizione primaverile dello Street Food Festival: si pensa già alla prossima edizione

Lo Street Food Festival di Fondi ha aperto ufficialmente la stagione degli eventi estivi e anche questa edizione è stata un successo. A distanza di una settimana dall'edizione primaverile dello Street Food Festival, è ancora vivo l'entusiasmo per la manifestazione. Tra le novità accolte positivamente dai visitatori, l'area gioco per bambini allestita da Candyland in Piazza della Repubblica e animata da mascotte, truccabimbi e artisti di strada. Particolarmente apprezzati anche l'Happy Bar, un bellissimo esempio di inclusione, e il gazebo a cura dei ragazzi del centro diurno “L'Allegra Brigata”, che hanno servito muffin salati e tanta energia positiva.

Migliaia le persone che, nel corso dell'intera giornata, hanno preso parte all'evento con musica, specialità gastronomiche e intrattenimento. Il presidente Antonio Simonelli dell'Associazione Utopia e tutti i ragazzi che con impegno e organizzazione hanno fatto funzionare la macchina organizzativa si stanno già preparando per la seconda edizione dell'anno, con buone probabilità prevista nel mese di luglio. "Cogliamo l'occasione per far sapere a tutte le attività, alle band e agli artisti – anticipa Simonelli – che chi volesse partecipare può scrivere all'indirizzo e-mail utopiaets@gmail.com. Sembra presto ma dietro un evento del genere c'è un'organizzazione molto complessa che parte mesi prima. Voglio inoltre ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa: le attività, i collaboratori, l'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto le famiglie, i giovani e i bambini che, partecipando, hanno animato la festa e dato vita al cuore della nostra città".

Soddisfazione per le presenze turistiche e per l'organizzazione è stata espressa anche dal sindaco Beniamino Maschietto, dagli assessori tutti e dal delegato al centro storico Cristian Peppe. "Come sempre un grande ringraziamento ad Antonio Simonelli e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento – ha commentato Peppe – all'incredibile lavoro di Daniela Di Pinto in Piazza della Repubblica e ai favolosi ragazzi dell'Happy Bar e dell'Allegra Brigata: coinvolgenti, professionali e preparati oltre che dispensatori di sorrisi e gioia di vivere".