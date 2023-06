Franciacorta in Villa, si va verso il sold out

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Sono rimasti solo pochi biglietti per la domenica per godersi il percorso enogastronomico che vede il Franciacorta protagonista indiscusso delle due serate in abbinamento alla gastronomia d’eccellenza del territorio pontino.

Esaurite le disponibilità per la serata del sabato e per la masterclass tenuta da Alessandro Scorsone su “Franciacorta 2013…10 anni”. Ricordiamo che saranno 31 le cantine di Franciacorta presenti: 1701 Franciacorta, Antica Fratta, Barone Pizzini, Barboglio de Gaioncelli, Bellavista, Berlucchi Guido, Bersi Serlini, Biondelli, Bonfadini, Bosio, Ca' Del Bosco, Camilucci, Camossi, Castel Faglia-Monogram, Castello Bonomi, Contadi Castaldi, Cvcg wine, Franciacorta Bèlon Wine, Ferghettina, Freccianera Fratelli Berlucchi, La Torre, Le Marchesine, Mantì Franciacorta, Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, Mirabella, Mosnel, Muratori, Santus, Turra, Uberti, Villa Franciacorta. Particolarmente varia sarà la scelta gastronomica di qualità in degustazione presentata da Caseificio L’Angolo della Mozzarella, Chosen Restaurant, Co.Co Cookery Cocktail, Come una volta-Salumeria Alcolica, Da Fausto Eventi, diCristian dessert, Forneria Macchiusi di Vallemarina, F.lli Tazio, Gregorio de Gregoris, Laghetto Living, Lo.Go., Norcineria Petrillo, Red’s Cibarie e Miscele, Ristorante Riso Amaro.

I banchi d’assaggio saranno aperti al pubblico dalle 19.30 alle 24.00 e la partecipazione è, come di consueto, limitata con prevendita dei biglietti. Le informazioni sull’evento sono costantemente aggiornate sul sito dell’Associazione Decant www.associazionedecant.it e sulle pagine Facebook https://fb.me/franciacortainvilla, https://fb.me/AssociazioneDecant.