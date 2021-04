Le bellezze di Cori in televisione: la troupe di Geo&Geo a lavoro nel Comune Lepino

Sempre più spesso i programmi televisivi di divulgazione delle eccellenze del nostro Paese in ambito storico-artistico, agroalimentare e di usanze e tradizioni, si interessano alla provincia pontina. In questo periodo una troupe della nota trasmissione RAI Geo&Geo è a Cori per testimoniare l’incredibile patrimonio storico, architettonico, le bellezze naturali e i prodotti che ormai fanno leccare i baffi dei buongustai un po’ in tutta Italia. Il programma tv va in onda dal lunedì al venerdì su RAI Tre intorno alle 16 ed è condotta dalla brava Sveva Sagramola e da Emanuele Biggi.

Le riprese sono iniziate a febbraio con un tour tra i monumenti di Cori, testimonianze di varie epoche che mostreranno al pubblico italiano non solo le facciate ma anche gli interni sconosciuti anche a molti pontini.

Con l’alternarsi di zona rossa e arancione nel Lazio le riprese erano state sospese per riprendere proprio con l’entrata in zona gialla, il 26 aprile. Proprio in questa giornata la troupe di Geo&Geo è tornata a Cori per realizzare un servizio su uno dei prodotti più noti del territorio il Prosciutto Cotto al Vino di Cori, realizzato seguendo l’antica ricetta tramandata di generazione in generazione. Gli operatori si sono recati presso l’Azienda Fratelli Santucci per carpire il segreto di questa bontà.

Ancora non si sanno le date in cui verrà trasmessa la puntata dedicata a Cori, realizzata grazie all’iniziativa della Pro Loco e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ma saremo felici di vedere celebrate ancora una volta le eccellenze pontine.