Giardino di Ninfa: il calendario delle aperture del 2021

Nonostante l’epidemia di Coronavirus e tutte le restrizioni che ha causato, il 2020 è stato per il Giardino di Ninfa memorabile non solo per le celebrazioni per il centenario della sua creazione, ma per l’afflusso di persone, le collaborazioni, gli eventi culturali ospitati e supportati e il grande successo riscontrato.

Ne fa un veloce bilancio Tommaso Agnoni, presidente della Fondazione Roffredo Caetani: “Il 2020, anno del Centenario del Giardino di Ninfa, è stato davvero straordinario. Come abbiamo detto più volte il numero di visitatori, nonostante l’apertura sia stata rinviata di due mesi a causa del lockdown, è stato pari a quello degli altri anni. Un successo senza precedenti che ha segnato positivamente questo anno davvero speciale che, come noto, ha potuto contare anche sulla presenza di ospiti illustri, non ultimi Stefano Bollani e il regista Matteo Garrone che ha scelto Ninfa come set del suo splendido cortometraggio per la presentazione della collezione autunno-inverno della maison Dior. Quest’anno, spinti anche dalle numerose richieste – sottolinea il presidente Agnoni - abbiamo deciso di anticipare a prima di Natale la pubblicazione del nuovo calendario delle aperture 2021. Un piccolo regalo che facciamo a tutti gli appassionati del Giardino di Ninfa proprio per permettere da subito di prenotare le visite per il 2021 partendo magari dalle aperture dedicate, da marzo, ai colori e ai profumi straordinari della primavera. Un modo per lanciare anche l’idea che a Natale – conclude Agnoni – sia possibile regalare una visita in uno dei luoghi più suggestivi che tutto il mondo ci invidia e i cui contributi di ingresso dei visitatori, è importante ribadirlo sempre, vengono utilizzati esclusivamente per il mantenimento del giardino”.

Dunque è già disponibile il calendario delle aperture del 2021 che avranno inizio il primo giorno di primavera e approfitteranno delle varie festività e proseguiranno nei fine settimana fino a chiudere la stagione il 1 novembre.

In programma già anche una serie di eventi che coinvolgeranno il Giardino di Ninfa e la Fondazione Roffredo Caetani come il soggiorno letterario in collaborazione con la Scuola Holden di Torino con l’arrivo a Ninfa di alcuni studenti che verranno accompagnati da Andrea Tarabbia (Premio Campiello 2019) e avranno a disposizione il Giardino di Ninfa per scrivere e lasciarsi ispirare dalla magia del luogo. Il soggiorno si concluderà con un incontro pubblico per la lettura dei lavori degli studenti della Holden. Si terrà inoltre un altro importante appuntamento, un convegno storico al Castello Caetani di Sermoneta, in cui importanti esperti e studiosi discuteranno della figura di Lucrezia Borgia.

Come sempre per avere maggiori informazioni, prenotare la propria visita e perché no regalarla a qualcuno per Natale, occorre visitare il sito ufficiale del Giardino di Ninfa.

Le aperture nel 2021:

Marzo

21 e 28

Aprile

3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24 e 25

Maggio

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Giugno

2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Luglio

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31

Agosto

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Settembre

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Ottobre

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

Novembre

1



