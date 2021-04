Riapre il Giardino di Ninfa: ecco il calendario aggiornato delle visite

Il Lazio in zona gialla e il Giardino di Ninfa torna ad aprire le sue porte a tutti i visitatori che vorranno farsi incantare dalle sue bellezze

Con il rientro del Lazio in zona gialla, finalmente il Giardino di Ninfa riapre al pubblico che potrà ammirare gli stupefacenti colori e profumi della primavera inoltrata in uno dei luoghi più magici e affascinanti del mondo.

Come sempre le visite si svolgeranno nel più severo rispetto delle norme anti contagio, le prenotazioni vanno effettuate attraverso il sito ufficiale del Giardino di Ninfa predisposto dalla Fondazione Roffredo Caetani.

Il giardino sarà aperto nei giorni festivi e tutti i fine settimana fino al 1° novembre. Si consiglia comunque di consultare il sito e i canali social di Ninfa per avere tutti gli aggiornamenti sugli ingressi e per eventuali comunicazioni di variazioni di orari e date in caso di provvedimenti emergenziali.

Il calendario aggiornato delle aperture ufficiali del 2021:

Maggio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Giugno: 2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Luglio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31

Agosto: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Settembre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Ottobre: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

Novembre: 1