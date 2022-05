Ninfa luogo di bellezza, cultura e studio: tanti eventi per i 50 anni della Fondazione Caetani

Tornano gli eventi estivi al Giardino di Ninfa e quest’anno in occasione dei 50 anni dalla nascita della Fondazione Roffredo Caetani il programma sarà ancora più fitto e variegato. Proprio in questi giorni, nel salone dell’antico municipio di Ninfa, lo ha presentato alla stampa il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni, affiancato dai vice presidenti Maria Cristina Misiti e Massimo Amodio.

Ninfa luogo di bellezza, di cultura e di studio

Il presidente Agnoni ha sottolineato nel suo intervento, che il Giardino di Ninfa non è solo luogo di bellezza, ma un centro propulsore di cultura e di studio. Lo dimostrano le varie iniziative realizzate in passato e le prossime a venire in collaborazione con Università e Istituti di Ricerca di tutto il mondo. Allo stesso tempo, la Fondazione ritiene fondamentale un rilancio del Castello di Sermoneta, non solo come luogo da visitare per il suo valore storico - è una architettura medievale che nel tempo ha subito pochissime variazioni e non è mai stato abbandonata - ma come sede di rilancio culturale non solo del Paese ma di tutta la provincia.

Proprio per questo, sia il giardino che il Castello saranno sede di seminari, convegni, giornate di studio su vari argomenti che ruotano attorno a Ninfa, alla sua storia e alla sua posizione. La fondazione Roffredo Caetani infatti nel corso dell’estate ospiterà un convegno Internazionale sui giardini storici durante il quale si farà inoltre il punto della situazione su Ninfa negli anni 2000; convegni su Lucrezia Borgia, su Aldo Manuzio, che torna finalmente in presenza; la Summer School del MIT di Boston; il soggiorno della Scuola Holden di Torino, durante il quale i studenti della prestigiosa scuola di scrittura potranno trarre ispirazione dallo splendido paesaggio e scrivere brani che saranno letti poi in un reading aperto al pubblico il 1 luglio.

Gli spettacoli dal vivo

Clemente Pernarella, in quanto direttore artistico non solo del Parco Letterario Marguerite Chapin, all’interno del Giardino di Ninfa, ma anche del Teatro Fellini, ha presentato gli spettacoli dal vivo che anche questa estate ospiterà l’hortus conclusus del giardino. Dal monologo di Massimo Popolizio su Pasolini che unisce il racconto biografico del celebre autore con i suoi testi più conosciuti, allo spettacolo dedicato al Boccaccio del pontino Massimiliano Farau, che torna in città con una sua produzione dopo diversi decenni di assenza.

Non mancherà la musica, con la rassegna Ninfa Jazz 2022 organizzata dalla 52nd Jazz di Latina che ospiterà una serie di artisti di fama internazionale che hanno chiesto espressamente di esibirsi al Giardino di Ninfa, non appena saputo dell’occasione di suonare in un luogo così magico e dall’ottima acustica. Confermati anche il Festival Pontino di Musica e i corsi di perfezionamento organizzati dal Campus Internazionale di Musica nel Castello Caetani a Sermoneta.

I progetti speciali

Tanti sono i progetti avviati che avremo modo di scoprire nel corso della bella stagione: una mostra evento che prevede l’esposizione della spada da parata di Cesare Borgia, definita la regina delle spade, gentilmente concessa dalla Fondazione Camillo Caetani, il cui fodero è esposto presso il Victoria and Albert Museum di Londra. Le novità non finiscono qui perché a giugno sarà inaugurata, dopo dei lavori di restauro, la sagrestia della Chiesa di San Giovanni, posta alla conclusione del percorso in giardino, qui sarà allestita una sala immersiva dove ammirare una ricostruzione virtuale dell'antica Ninfa realizzata da Archa srl e la Facoltà di Architettura e Restauro dell’Università La Sapienza di Roma. In conclusione, la Fondazione Roffredo Caetani ha commissionato a Gianfranco Pannone un documentario che racconta questi 50 anni di attività volti a preservare, valorizzare e tutelare il patrimonio storico, ambientale e culturale lasciato dai Caetani nelle nostre terre.

Il Giardino di Ninfa continua a essere fiore all’occhiello del nostro territorio, volano di turismo, anche destagionalizzato, e centro di attività, studio e divertimento, il tutto sempre in armonia con la Natura, la Bellezza e la storia che questo splendido luogo del cuore custodisce.