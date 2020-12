Siccome Sei: il nuovo singolo di Giordana Angi

Giordana Angi torna sulla scena con un nuovo singolo uscito a fine novembre Siccome Sei che anticipa un album di inediti che probabilmente sarà disponibili tra la fine di dicembre e gli inizi del nuovo anno. Terzo alcum dopo l'EP Casa e Voglio Essere Tua.

Un emozionante video postato nel mese di ottobre sulla pagina Facebook dell'artista vede Giordana correre su una spiaggia pontina, col profilo di Circe all’orizzonte, le sue parole fanno capire in che direzione sta andando il suo impegno, la sua scrittura “Mentre corro non so mai dove vado, sento i piedi attaccarsi e staccarsi da terra, il respiro farsi fitto e gli occhi attingere da tutto. E i pensieri sono a mille. La solitudine fa paura ma per me è una speranza essenziale. Poi capite che mentre corri perdi la visuale, capita che hai il respiro affannato, capita che non sai più se continuare, se tornare indietro o fermarti perchè di fiato non ne hai più. Ma poi succede che davanti al mare tutto torna al suo posto e mi sembra di avere il tempo per fare tutto: e voglio dedicarmi alla vita, a ciò che verrà ed ho scelto le parole di questa canzone con la stessa attenzione che userei con un coltello in giro per strada, con prudenza. Ed ho capito che non sono ciò che vedo, sono sicuramente più simile a ciò che penso e questo attimo così pieno, così eterno che non riesco a non emozionarmi ora”.





Dopo la parentesi pop del singolo estivo Amami Adesso che probabilmente farà parte del nuovo album ancora in lavorazione, la cantautrice di Aprilia, con questo secondo singolo Siccome Sei, torna alle atmosfere più intimiste e rarefatte del cantautorato, dove esplora le sue emozioni, il suo passato e riflette sul presente con la sua grande capacità di scrittura. Musica, parole e atmosfere pensate, sofferte alle quali ha dedicato una cura maggiore che per ogni altro suo lavoro, come lei stessa ammette “… Era importante per me. Solo il lavoro su testo, musica e tanta dedizione. Scrivere è necessità. Di fare le cose tanto per farle non mi va… ”.

Il singolo Siccome Sei può sembrare a un primo ascolto una ballade romantica, che parla di un amore totalizzante, che fa sentire piccoli eppure parte di qualcosa di più grande, che è brama, attesa, attrazione indomabile, ma anche comprensione e desiderio di costruire insieme. Un amore giovane pieno di voglia di mettersi in gioco, a cuore aperto. In realtà è l'appassionata dichiarazione d'amore che Giordana fa alla Musica. Parole emozionanti su note che rimangono impresse.

Anche il video prodotto da Borotalco Tv per la regia di Cristiano Pedrocco, rispecchia l’intensità del testo della canzone e propone in un elegante bianco e nero Giordana Angi nel suo elemento: il pianoforte, il canto, la musica. Le sue immagini sono intervallate a quelle di uomo che incide un blocco di ghiaccio per dare forma all’oggetto del suo desiderio, che può essere il busto della donna amata, ma anche l'alchemica magia che spinge l'Artista a creare.