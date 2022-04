Giordana Angi torna con un nuovo singolo, ecco “Le cose che non dico”

“Le cose che non dico”: è uscito il 22 aprile il novo singolo di Giordana Angi via Virgin Records/Universal Music Italia. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, rientra nel progetto musicale a cui la cantante di origini francesi ma pontina di adozione sta lavorando e che, dopo il precedente “Passeggero”, segna un importante cambio di sonorità e con cui esplora nuove direzioni musicali attraverso un beat uptempo e ballabile

E’ stata la stessa artista di Aprilia attraverso i suoi canali social ad annunciare l’uscita del nuovo singolo, e anche del video, raccontandolo così: “Note dallo stomaco e voce sincera. Cura delle fragilità. Urlo incondizionato. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a tutto quello che c’è oltre questa canzone” ha scritto su Facebook e Instagram nel giorno in cui è tornata con il suo nuovo lavoro.

La giovane cantante, conosciuta dal grande pubblico grazie ad Amici di Maria De Filippi e alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 e che negli ultimi anni sta trovando sempre più spazio nel panorama musicale italiano, nei giorni scorsi ha detto che “Le cose che non dico” nasce “una sera da una melodia e dall'istinto di tirar fuori alcune note. Abbiamo lavorato molto su ogni dettaglio ed ogni volta che ascolto questa canzone sono letteralmente trasportata in un'altra dimensione”. “Ho voluto e voglio sperimentare con me stessa e con nuovi modi d'inventare musica. Non voglio annoiarmi ma allo stesso tempo cerco di rimanere fedele alla mia idea di poesia, quella che tento di mettere nei miei testi. Voglio cercare di rimanere fedele a quell'esigenza che mi porta a scrivere e senza la quale non avrei il coraggio di pubblicare alcunché”.

E a pochi giorni dall’uscita il nuovo brano di Giordana Angi sta già incontrando il parere favorevole del pubblico. “Che dite del pezzo nuovo?” ha scritto a 24 ore dall’uscita sui social scatenando i tanti i complimenti dei fan che stanno già dimostrando di apprezzare il nuovo lavoro della cantautrice mentre sono in attesa del nuovo album dopo “Mi muovo" del 2021.