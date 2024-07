Giovanni Pannozzo incanta il pubblico con "Uno.Nessuno.Centomila."

Applausi a scena aperta mercoledì 26 giugno a Monte San Biagio per Giovanni Pannozzo che, grazie all'adattamento e la regia di Giorgia Piracci e di Pannozzo, ha fatto rivivere il romanzo “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello. Sotto forma di monologo, l'attore pontino ha regalato agli spettatori un'ora di vero teatro, catturando fin da subito l'attenzione del numeroso pubblico intervenuto, catapultando lo spettatore in una storia umana tutta da scoprire, toccando gli animi di ognuno, cambiando forma e ritmo, facendo riflettere e ridere.

"Giovanni Pannozzo ha regalato alla comunità di Monte San Biagio una bellissima serata dove l’arte della recitazione si è unita alla messa in discussione di “noi stessi - commenta soddisfatta dell'ottima riuscita della serata l'assessora alla cultura Anna Maria Ferreri -. "Uno.Nessuno.Centomila.” sono diventati i numerosi presenti accorsi ad assistere alla prima dello spettacolo teatrale che toccherà diverse località italiane. Un privilegio poter applaudire la sua fantastica esibizione, che ha fatto portare a casa il quesito ad ognuno: 'Mi vedono per quello che sono oppure per quello che suppongono che io sia?' Bellissimo dilemma, fil rouge della pièce teatrale, che è riuscito a non far abbassare mai l’attenzione bensì ad aumentarla. Il mio impegno da assessore alla Cultura non avrebbe potuto avere esordio migliore e sono certa che anche per il futuro, le nostre strade si incroceranno regalandoci altre serate come quella del 26 giugno scorso".

Lo spettacolo racconta il percorso, apparentemente farneticante, di un uomo alla ricerca di risposte mettendo in discussione la propria vita. Qual è la realtà in cui viviamo? Chi o cosa ci definisce? È sufficiente un nome a rappresentarci? E cosa accade se non ci riconosciamo nella realtà altrui? Sono tutti quesiti a cui il protagonista cerca di dare risposta attraverso un’intensa ricerca di se stesso, della propria realtà, della propria identità. Ma quale sarà il prezzo da pagare, per essere liberamente se stessi? Lo spettacolo proseguirà in varie città italiane durante l'estate e nella prossima stagione autunno/inverno. Adattamento e regia: Giorgia Piracci - Giovanni Pannozzo Light Designer: Dario de Francesco Fotografia: Luca Pegorer Produzione: On Broadway.