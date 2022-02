L’isola di Ponza protagonista della serie documentaria Green Explorer

La splendida isola di Ponza sarà protagonista di una delle dodici puntate della serie documentaria Green Explorer che porterà gli spettatori alla scoperta delle più belle isole italiane.

Davide Demichelis, conosciuto dal grande pubblico per aver condotto Il pianeta delle meraviglie, Timbuctu i viaggi di Davide, Kilimangiaro e Radici su Rai 3, approda nell?isola pontina per raccontarne le bellezze naturalistiche ma anche la storia e le vicende di alcuni suoi abitanti che lontani dai clamori estivi, hanno deciso di tornare a coltivale la terra della propria isola.

Demichelis andrà alla scoperta della maggiore delle isole pontine che d?estate diventa meta di tantissimi vip ma nel resto dell?anno riacquista un fascino selvaggio che caratterizza questa isola di origine vulcanica. Le telecamere di Green Explorer mostreranno il rifugio di Antonio De Luca, poeta e scrittore pontino, tappezzato dai versi delle sue poesie e da altre opere d?arte.

Saranno intervistati Rita Mazzella, una giovane che sogna di fare la contadina e Gianluca Infante che è apicoltore. Rita d?estate lavora in un bar, appena possibile però torna negli amati campi di famiglia, dove coltiva le fave. Rita mostrerà agli spettatori come si concludono le sue giornate di lavoro nei campi: osservando un tramonto mozzafiato da uno dei punti più panoramici dell?isola: il Cantone di Camillo. Anche Gianluca d?estate lavora con i turisti, ma per nulla al mondo smetterebbe di prendersi cura del suo orto e delle api che sette anni fa ha riportato nell?isola. Un?epidemia di varroa aveva fatto scomparire questi preziosi insetti da Ponza, vent?anni fa. Oggi le arnie di Gianluca hanno riportato le api, fondamentali per l?impollinazione e la crescita del verde.

La puntata terminerà con l?esplorazione di un tunnel sotterraneo di oltre 100 metri che la famiglia Mazzella ha scavato interamente a mano sotto la montagna per raggiungere più facilmente gli orti sul mare. Da lì si potrà ammirare una delle viste più caratteristiche di Ponza: i faraglioni del Calzone Muto.

La serie, ideata da Davide Demichelis stesso in collaborazione con Francesco Cavalli e Alessandro Rocca e prodotta da Oberon Media International, sarà visibile su Explorer HD Channel, il nuovo canale visibile sul canale 176 di SKY, a partire dal 3 febbraio e in replica per tutto il mese.