I Luoghi della Speranza: Manuela Arcuri tra i protagonisti del docu-film sul tema dei malati oncologici

Finalmente i cinema sono di nuovo aperti ma le piattaforme on line non smettono di ospitare lavori in uscita in questi giorni, tra questi c’è il film I Luoghi della Speranza che vede la partecipazione straordinaria della nota attrice pontina Manuela Arcuri, tornata per la prima volta sul set dopo il lockdown proprio in occasione di questo film.

Il film, scritto e diretto da Enzo Dino, affronta il tema oncologico osservato da diversi punti di vista: l’amicizia, lo sport, l’amore, il rimpianto, l’estetica, seguendo le vicende di un oncologo di mezza età e di una farmacista, nell’intento di sottolineare l’importanza di “unire le competenze” per dare un maggior supporto al paziente oncologico.

La pellicola alterna la fiction narrativa a testimonianze di persone che hanno vissuto in maniera diretta e indiretta la malattia, tra questi il noto divulgatore scientifico Piero Angela e Massimo Di Maio, Segretario nazionale AIOM e Direttore Oncologia dell’Ospedale Mauriziano e Dipartimento di Oncologia Università di Torino.

I Luoghi della Speranza, che vede protagonisti, oltre a Manuela Arcuri lo stesso regista, Raffaello Degruttola, Elena Rotari, Adriano Occulto, Benedetta De Beni, Robin Morf, Michele Franco, Cosima Coppola e Jenny De Nucci è prodotto da D.R. Movie e distribuito da 102 Distribution.

Il film è stato girato tra Roma, Torino e il lago di Garda con il sostegno della F.A.V.O. - Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia e di Film Commission Torino Piemonte, Veneto Film Commission e con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio di Torino e con la sponsorizzazione di GlaxoSmithKline.

Per la presentazione del docu-film che avverrà in concomitanza con la XVI Giornata Nazionale del Malato Oncologico dal 13 al 16 maggio su iniziativa di F.A.V.O. - Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, si terranno due dirette streaming col cast domenica 16 maggio con Manuela Arcuri e Jenny De Nucci che parleranno dei loro personaggi e si interfacceranno col pubblico e martedì 18 maggio con Adriano Occulto. Entrambe le dirette potranno essere seguite sulla pagina ufficiale de I Luoghi della Speranza.

Il film sarà visibile sulla piattaforma Chili a partire dal 13 maggio e dal 16 su Prime Video.

