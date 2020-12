"Il Natale è servito": l’antologia di racconti di scrittori pontini

È uscita in questi giorni in formato ebook la raccolta di racconti "Il Natale è Servito": un’antologia nata dall’idea della scrittrice Rossana Carturan di vedere pubblicati i racconti di 16 scrittori emergenti che hanno seguito i suoi laboratori di scrittura creativa in questi anni.

Sedici autori pontini che propongono sedici storie dalle diverse ambientazioni storiche e geografiche, che si cimentano con diversi generi dal noir alla fantascienza, dal dramma al comico, dal romantico alla commedia per raccontare emozioni, ricordi, situazioni, vicende, per indagare insieme il senso ultimo del Natale seguendo il filo conduttore del cibo.

Autori di diverse età e diverso background culturale, esperienza e sensibilità differenti, uniti dal desiderio di esprimere sé stessi, le proprie idee, le proprie emozioni. Uno sguardo rapido su tanti mondi diversi che accompagnerà il lettore in un turbine di emozioni e pensieri.

Un’antologia natalizia che promuove i talenti locali che potrebbe essere un’ottima idea regalo da inviare alle persone care in occasione di queste feste che ci vedono distanti. Il libro è pubblicato dalla casa editrice All Around e disponibile sul sito della casa editrice e su Amazon.

Nella raccolta Il Natale è Servito si potranno trovare i racconti: L’agnello ritrovato di Luca Albanese; Caplit di Alessia Bulgarelli; Biscotti allo zenzero di Rebecca Caggiari; I cuddureddi di Marianna Campo; Il cioccolatino di Sabrina Cardullo; Il presepe di Laura Cianfarani; Marzapane di Nicole De Cinti; Pastiera di Barbara Fabrizio; Bastoncini di zucchero di Martina Ficarola; Il Bambino Gigante di Barbara Mirarchi; La cena della Vigilia di Francesca Montagner; Limone o ciliegia di Eugenia Olimpio; Castagnole e compulsione di Alessandro Reale; Racconto di Natale di Ghada Soliman; Canocchie di Sara Taffoni; Storia di un capitone di Simonetta Zago.