A Latina le riprese nuovo film di Stefano Chiantini “Il Ritorno” con Emma Marrone

Latina torna ad essere set cinematografico ospitando le riprese del nuovo film di Stefano Chiantini “Il Ritorno” che vedrà protagonista Emma Marrone e Fabrizio Rongione.

La storia è quella di Teresa che vive con Pietro e loro figlio Antonio di due anni in un quartiere periferico di una città di provincia. Sono giovani e vivono mille difficoltà, Teresa si accolla molte delle responsabilità famigliari mentre Pietro si caccia nei guai. È proprio per difendere il figlio, che Teresa compie un gesto estremo e finisce in carcere. Dopo dieci anni torna in libertà e deve cercare di ricomporre la sua vita.

Il film, prodotto da Andrea Petrozzi per World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin Film, Bling Flamingo co finanziato grazie al programma regionale Lazio Cinema International e dal MiBACT, sarà girato tra Latina e Fiumicino per un totale di sei settimane di lavoro.

L’agro pontino farà da sfondo al duro ritorno alla vita quotidiana di Teresa che accetterà ogni tipo di lavoro, pur di reintegrarsi nella comunità. La troupe sarà nelle nostre campagne nel mese di gennaio.

Emma Marrone interpreta la parte di Teresa, un ruolo importante che racconta una storia difficile, di povertà, di errori, di ricerca di riscatto, per il quale si sta impegnando molto, come fa sapere sui social con grande entusiasmo "Primo giorno di set. Lei è Teresa,la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini “Il ritorno”. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza".

Fresca della partecipazione a X Factor 2021 dove ha sfiorato la vittoria come mentore del giovane gIANMARIA, e dell’annuncio della sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo a febbraio 2022, la cantante salentina torna sul set dopo la recente esperienza nella serie A Casa tutti Bene diretta da Gabriele Muccino e tra pochi giorni in onda su Sky Serie e due precedenti ruoli minori in Benvenuti al Nord (Miniero, 2012), in cui ha interpretato se stessa e ne Gli anni più belli diretta sempre da Muccino accanto ad attori come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Il regista Stefano Chiantini l’ha fortemente voluta per il ruolo della protagonista di questa storia di cui è anche autore del soggetto e sceneggiatore. Chiantini ha esordito sul grande schermo nel 2004 con il film Forse Sì... Forse No..., da allora ha sempre curato regia e sceneggiatura dei suoi lavori. Nel 2011 scrive e dirige Isole, con Asia Argento, Giorgio Colangeli e Ivan Franek con il quale vince un Globo d’Oro. Il film Storie Sospese, prodotto dalla Faso film e Rai Cinema che gira nel 2015 viene selezionato dalla 72° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Le Giornate degli Autori. Nel 2020 realizza Naufragi, dirigendo Micaela Ramazzotti e Marguerite Abouet per una coproduzione Italia-Francia supportata dal Mibac, Rai Cinema e Lazio Cinema International. Fino ad arrivare a Il Ritorno, le cui riprese sono iniziate proprio oggi 16 dicembre.

Sul film c’è ancora il massimo riserbo, per ora di certo si sa che presto potremo vederlo al cinema.