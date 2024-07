Jb in studio ad Aprilia per registrare il nuovo album

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Il cantautore romano JB dopo l’esibizione in piazza del Pantheon il 9 giugno e una serie di live in giro per l’Italia con il JB Summer Tour, entra in studio di registrazione ad Aprilia, L’Isola degli Artisti, per completare le canzoni del nuovo album.

Mentre è al lavoro sui nuovi brani, proseguono gli appuntamenti live all’insegna della musica Soul/RnB che JB sta proponendo insieme alle sue canzoni. Il tour promozionale, che ha toccato le città di Roma, Livorno, Lucca, Genova, Torino, Milano, Como, Varese, Padova, Venezia e Bologna, proseguirà nelle prossime settimane con alcuni eventi. Nel Lazio, l’appuntamento è per il prossimo 23 luglio a Montefiascone in occasione dell’Est Film Festival.

Il 21 luglio sarà invece in Piemonte, a Canelli (AT) per il Terre da Film festival. Il viaggio live di JB si snoda come un percorso tra i brani che più hanno segnato la sua musica, dal passato fino ad oggi: da Stevie Wonder a Daniel Caesar, da Lauryn Hill ad Alicia Keys, passando per Gnarls Barkley, Marvin Gaye, Usher e tanti altri. Un show coinvolgente tra cover famose e perle preziose, eseguite da un artista e musicisti di talento e sensibilità, per ripercorrere storie lontane e grandi emozioni.