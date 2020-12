La Cultura e l’Arte al Tempo del COVID: aperto il bando del Comune di Latina per gli eventi

È stato pubblicato i primi di dicembre dal Servizio Cultura, Turismo e Sport del Comune di Latina un avviso pubblico che riguarda associazioni, imprese culturali e artisti di Latina e finanzierà con un massimo di 4mila euro di contributo ogni progetto che risponderà pertinentemente al tema "La Cultura e l’Arte al Tempo del COVID".

Il bando, fortemente voluto da Silvio Di Francia, assessore alle Politiche Culturali del Comune, vuole promuovere e aiutare la cultura e gli operatori culturali della città di Latina che durante la pandemia hanno dovuto sospendere le proprie attività.

L’iniziativa arriva per sostenere in una volta sola due cause importanti: la promozione della cultura attraverso eventi di musica, danza, teatro, arte contemporanea, fotografia, libri, convegni di carattere culturale, formazione scolastica, iniziative di solidarietà e sulla cultura dei diritti e opere di Street Art; e vuole essere un aiuto concreto agli artisti e alle associazioni e imprese culturali che in questo periodo hanno sofferto più di tutti delle prescrizioni anti pandemiche ancora in atto.

Un segno forte, sebbene con un budget non altissimo di 39mila euro, di vicinanza sia alla popolazione, privata di spettacoli dal vivo da mesi tolta la breve parentesi estiva, che agli operatori della cultura e artisti.

Gli eventi per via delle norme anti contagio ancora vigenti dovranno svolgersi obbligatoriamente on line, in diretta streaming o meno, eccezion fatta per i progetti di Street Art e dovranno tenersi in un lasso di tempo che va dal periodo natalizio alla fine di febbraio 2021.

Per proporre il proprio progetto culturale occorre presentare la domanda e una descrizione dettagliata dell’iniziativa entro il 21 dicembre corredate dai documenti richiesti. All’avviso potranno partecipare esclusivamente imprese culturali, associazioni o artisti residenti a Latina. Il contributo assegnato avrà come importo massimo erogabile 4mila euro e come importo minimo 300 euro. Le proposte e l’allegata documentazione dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: culturaturismosport@pec.comune.latina.it e nell’oggetto della Pec dovrà essere indicato: “AVVISO PUBBLICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE ‘La cultura e l’arte al tempo del Covid 19’ PERIODO DICEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2021”.

"Si tratta – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia – di un avviso che permetterà al mondo artistico e culturale della città di sperimentare diverse forme di attività in un tempo, come l’attuale, che ha penalizzato proprio l’attività culturale e lo spettacolo dal vivo. E rappresenta inoltre una forma di attenzione, seppur minima, da parte della città verso il lavoro creativo e culturale". È possibile avere maggiorni informazioni, scaricare la modulistica e consultare il bando nell’apposita pagina sul sito del Comune di Latina.