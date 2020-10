A San Felice le riprese de “La Scuola Cattolica” con Riccardo Scamarcio e Valeria Golino

La provincia pontina è di nuovo set cinematografico, in questo caso non si tratta di Latina città ma di San Felice Circeo, dove si sta girando proprio in questi giorni la trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Edoardo Albinati La Scuola Cattolica, vincitore del Premio Strega nel 2016.

Il film diretto da Stefano Mordini vede un cast stellare: Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaroli, Ludovico Tersigni, Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni, ed è sceneggiato dal regista stesso in collaborazione con Massimo Gaudioso e Luca Infascelli.

Il film racconta il contesto in cui sono cresciuti gli autori del terribile “massacro del Circeo” uno dei crimini più efferati della storia recente. Sono gli anni Settanta e i genitori della Roma bene mandano i propri figli in una celebre scuola cattolica maschile, per tenerli lontani dai tumulti che scombinano la società contemporanea, convinti che potranno crescere seguendo alti valori e ideali. In realtà i giovani tra idee politiche distorte e smania di supremazia crescono nel culto della violenza che li poterà a compiere svariati crimini tra cui rapimento, stupro e omicidio.

La lavorazione del film, otto settimane tra Roma e San Felice, si è spostata proprio in questi giorni a Punta Rossa, nella zona del Quarto Caldo del promontorio del Circeo, luogo dove si svolse l’efferato crimine tra il 29 e il 30 settembre del 1975.

Il film, prodotto da Warner Bros, Entertainment italia e Picomedia, potrebbe diventare una serie tv, come successe per Romanzo Criminale e Suburra.

Foto dal set tratta dal sito della Pro Loco di San Felice Circeo