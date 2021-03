Latina Film Commission annuncia un nuovo casting on line per la Bartleby Film

La Latina Film Commission, sempre attiva per promuovere produzioni cinematografiche e collaborazioni con il territorio, annuncia un nuovo casting che potrà interessare famiglie e giovani pontini.

La Bartleby film, produttrice associata di diversi ed importanti progetti cinematografici e televisivi di successo, come le serie "Suburra", "Io sono tempesta", "Zero Zero Zero" e Lei Mi Parla Ancora, l'ultimo film di Pupi Avati, sta cercando quattro bambini dagli 8 ai 12 anni per un nuovo progetto in divenire.

Non si hanno ancora molte informazioni circa il film, se non che sarà girato tra Roma e alcune località del Lazio a partire dalla fine di agosto 2021 e che racconterà una storia di amicizia tra questi bambini che vivranno una incredibile avventura nell’estate romana del 1943, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale.

Le figure ricercate sono:

BAMBINA età anagrafica 8-10 anni max: la produzione cerca una bambina molto simpatica, estroversa, determinata, con un che di buffo ed inconsueto nell'aspetto, magari dal fisico un po' paffuto. Per ragioni di inflessione dialettale, la bambina dovrà essere residente preferibilmente nel Lazio o nelle regioni del Sud Italia (Campania, Sicilia, Puglia).

BAMBINO età anagrafica 8-10 anni max: la produzione cerca un bambino dal fisico asciutto, agile, svelto, scuro di capelli, un po' teppistello. Per ragioni di inflessione dialettale deve essere residente nel Lazio

BAMBINO età anagrafica 8-10 anni max: la produzione cerca un bambino simpaticissimo, dal fisico robusto e paffuto. Per ragioni di inflessione dialettale il bambino dovrà deve essere preferibilmente residente nelle regioni del Nord Italia ( Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna).

BAMBINO età anagrafica 10-12 anni max: la produzione cerca un bambino dai colori chiari, dai lineamenti belli e delicati, con un fisico normale. Il bambino che cerchiamo deve essere preferibilmente residente del Lazio o senza particolari inflessioni dialettali.

Non occorre avere precedenti esperienze sul set o in altro ambito creativo. Per partecipare ai casting è sufficiente inviare un video di presentazione del bambino alla email bambiniultimavolta@gmail.com unitamente alle principali generalità: nome, cognome, data di nascita, città di residenza del bambino e recapito dei genitori. Fondamentale anche la liberatoria firmata dai genitori che autorizza il minore a partecipare ai casting scaricabile sul sito della Bartleby Film.

Il materiale può essere inviato dal 3 al 13 marzo, candidature incomplete dei dati non saranno prese in considerazione.