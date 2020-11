Latina for Xmas Songs Competition: il contest dedicato ai musicisti pontini

Un’occasione imperdibile per sostenere un importante progetto culturale della nostra città, La Casa della Musica di Latina, e di promuovere i talenti locali sarà il concorso canoro Latina for Xmas Songs Competition organizzato dall’associazione Minerva, il Collegium Musicum e la pagina Facebook Radio Web Latina.

Potranno partecipare al concorso solo cantautori e cantanti residenti nel Comune di Latina e gruppi e band, purché almeno un elemento sia residente nel capoluogo pontino presentando brani inediti dedicati alla città o alle atmosfere del Natale.

I partecipanti, che dovranno essere maggiorenni, potranno iscriversi entro il 1 dicembre presentando brani di massimo 4 minuti seguendo le indicazioni fornite nella pagina Facebook dell’Associazione Minerva corredando l’iscrizione dei documenti necessari e spedendoli, insieme a una registrazione del brano all’indirizzo email natalatina.contest@gmail.com.

I brani saranno selezionati da una giuria tecnica che sceglierà i migliori tre che passeranno poi il vaglio della giuria popolare attraverso i canali social.

Il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro di 300 euro, la giuria tecnica assegnerà anche il premio offerto dal Collegium Musicum e da Sonicview Sound Factory che consisterà nella possibilità di incidere il proprio brano in uno studio di registrazione professionale.

I componenti della giuria tecnica:

MAURIZIO ABBENDA. Cantautore e autore, leader della formazione storica indie di LATINA i PENTOTHAL ho collaborato con Calcutta nel disco di esordio, con Flavio Scutti, con Steve Pepe e con Masciati. Prossimamente uscirà un EP con 4 brani.

MICHELE SGANGA. Diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma ha al suo attivo pubblicazioni su Chopin, Rossini e testi divulgativi sull’opera lirica. Su commissione della University College London, lo scorso anno, ha composto una colonna sonora originale per il

Caio Giulio Cesare di Enrico Guazzoni, per la cui esecuzione è stato invitato a Los Angeles dall’Università della California.

RICCARDO PRIMITIVO FIORUCCI. Cantante e musicista di Latina che inizia la sua formazione classica presso il Conservatorio di Musica di Latina. Insegna canto lirico e canto moderno presso scuole di musica della provincia di Latina e Roma. Quest’anno è stato selezionato come vocal coach ufficiale, per la nostra provincia, per il progetto nazionale Hoop Music, che si occupa di formare e promuovere giovani artisti, un progetto diretto da Red Canzian dei Pooh.

ANTONELLA RUSCELLO. Ideatrice della “pagina Facebook” Radio Web Latina, una realtà fondata con lo scopo di dare spazio alla musica locale. Ideatrice, durante il lockdown del format CI FACCIAMO COMPAGNIA grazie al quale sono state realizzate più di 80 video-interviste a personaggi della scena locale e non solo, arricchite da interventi di super ospiti, per arrivare poi al progetto Queen Day, menzionato anche sulle pagine ufficiali di Brian May storico membro dei Queen, che proprio in quella settimana fu eletto come il miglior chitarrista del mondo dalla rivista musicale Total Guitar.

RENATA GUERRINI. Giornalista con esperienza ventennale in network radiofonici nazionali (Rtl 102.5) e locali. Inviata a Sanremo e ad altri grandi eventi nazionali ed internazionali. Conduttrice e ideatrice di format di approfondimento giornalistico. Carta stampata: redattrice in diverse testate giornalistiche.