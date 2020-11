LatinaInCartolina: il progetto fotografico per promuovere la città

Un nuovo progetto editoriale della casa editrice LabDFG prende il via in questi giorni: si tratta di #LatinaInCartolina, un racconto della città attraverso le immagini.

L’idea nasce nel 2018 quando viene pubblicato il libro fotografico Latina, Ritratto di Città (2018) di Fabio Benvenuti nel quale il capoluogo pontino si mostra in tutta la sua controversa bellezza attraverso parole e immagini. A due anni dall’uscita del volume, il desiderio è quello di proseguire questo racconto immortalando i luoghi simbolo della città in vere e proprie cartoline.

Un mezzo di comunicazione ormai poco utilizzato, ma sempre di grande suggestione, la cartolina diventa in questo progetto un mezzo per raccontare dieci luoghi significativi della città immortalati da Marcello Scopelliti e Jacopo Ripepi.

L’iniziativa è stata illustrata presso l’Hotel Europa dal giornalista Fabio Benvenuti, dallo scrittore Leonardo Valle e dal Direttore editoriale di LabDFG Giovanni di Giorgi, mentre hanno inviato i loro saluti il sindaco di Latina Damiano Coletta e il Presidente della Provincia Carlo Medici.

Le 10 cartoline possono essere acquistate singolarmente o in box nelle principali librerie di Latina e in omaggio con il libro Latina, Ritratto di città. Le cartoline ingrandite saranno in esposizione presso la libreria Feltrinelli di Latina a partire dal 25 novembre.

