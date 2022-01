In libreria “Le sorelle Ti” di Morena Mancinelli

Qual è momento più bello della giornata per un genitore se non quello delle letture abbracciati prima della nanna? Forse quello in cui, in una giornata uggiosa ci si mette a pasticciare in cucina tutti insieme. E sono proprio questi momenti in cui può diventare prezioso un libro come Le sorelle Ti di Morena Mancinelli edito da AG Book Publishing.

Il libro racconta le vicende di due sorelline che imparano a crescere, affrontando le prime sfide della vita: la scuola, le amicizie, compleanni e le varie vicende quotidiane. Due sorelle molto diverse tra loro ma unite dalla curiosità e il desiderio di esplorare. Tredici storie che si concludono tutte con la ricetta del dolce che le bambine preparano con la loro mamma.

"L'idea è nata in quarantena - commenta l'autrice - quando a me e a mio marito sembrava di aver esaurito le storie da leggere alle nostre figlie. Ma c'è sempre una nuova storia da scrivere. Ho abbinato poi delle ricette a ogni racconto perché, come tutti gli italiani in quel momento, preparavamo dolci in grandi quantità".

Dunque non solo un libro di lettura ma anche un modo per sperimentare insieme ricette molto facili e gustose, con indicazioni utili anche per chi è intollerante a vari alimenti o varianti vegane.

Le storie sono accompagnate dalle splendide illustrazioni Stefano Perchiazzi che ben sanno scandire un mondo fatto di sole, colori e zucchero.

Il libro, presentato anche alla Fiera Più Libri, Più Liberi lo scorso dicembre, è disponibile in libreria e nei circuiti on line.

Morena Mancinelli, giornalista, esperta di politiche della genitorialità e attivista dei diritti di mamme e bambini, muovendo dalla sua esperienza personale, ha portato avanti campagne informative sull’allattamento al seno e sul Vbac, parto naturale dopo cesareo. Appassionata di pasticceria, ama sperimentare reinventando dolci tradizionali con un occhio sempre attento alla genuinità e alla qualità degli ingredienti.