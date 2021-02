Latina secondo Ligabue: è uscito il video di "Mi Ci Pulisco il Cuore"

Come promesso arriva il video del nuovo singolo di Luciano Ligabue girato a Latina, nelle immagini la natura incontaminata e una città moderna

Uno splendido mare in tempesta, il profilo di Circe che spunta all’orizzonte, le nostre dune, riprese aeree della città, un pezzetto del Nicolosi e ovviamente il cuore di Latina: piazza del Popolo. Oggi 5 febbraio come promesso è uscito finalmente il video di Ligabue girato a Latina, il singolo è Mi ci Pulisco il Cuore, tratto dall’album 77+7 che ripercorre i trent’anni di carriera del rocker di Correggio. Il video è una produzione Marco Salom CrossMediaFilms per la regia di Davide Vicari, soggetto e sceneggiatura di Tiziano Sardelli e Giacomo Beschi.

Una canzone che parla di vita, del ricominciare dopo la fine di una storia, di rigenerare il proprio cuore e il proprio spirito e come farlo se non a contatto con la prorompente bellezza della natura?

Nel video la vita caotica, piena di convenzioni, di attriti si contrappone alla selvaggia e libera natura. Forse un invito a godere di brevi momenti di follia, fuori da ogni schema, come un bagno in mezzo alle onde ghiacciate. La canzone, col consueto marchio di fabbrica del Liga, conquisterà i fan che l’aspettavano da tempo, ma il video sicuramente entrerà nel cuore dei latinensi che scorgeranno nelle immagini veloci una città vista con occhi diversi rispetto a chi la vive da sempre e spesso la critica aspramente.



Una città moderna, circondata da una natura quasi incontaminata, tutta da godere e soprattutto rispettare.