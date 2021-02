La tua apparenza: singolo d’esordio per Maria Chiara Clemenza

L’adolescenza è un periodo difficile si sa, gli adulti ne conservano spesso dolci ricordi di libertà e spensieratezza dimenticando le prime delusioni, le prime lezioni importanti, i sentimenti così forti e indomabili che rendono tutto bellissimo o terribile, senza mezze misure.

È proprio durante l’adolescenza che i ragazzi imparano a rapportarsi con gli altri e spesso questa apertura verso l’esterno porta a diversi interrogativi: come accettare sé stessi e farsi accettare dagli altri senza omologarsi, come instaurare relazioni sincere che vadano al di là di ogni diversità. Questi sono i temi toccati nel brano “La Tua Apparenza”, primo lavoro discografico della giovane Mara Chiara Clemenza.

Maria Chiara, appena 21 anni, è una studentessa di lingue e letterature moderne all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. grazie alla musica, all’affetto sincero degli amici e ad un duro lavoro è riuscita a fare breccia nel muro dell’autismo ed oggi con il suo singolo autobiografico, firma il suo primo, grande traguardo.

La sua canzone infatti racconta un periodo difficile della sua adolescenza in un mondo in cui i giovani spesso preferisco avere followers piuttosto che amici veri e stringere amicizie sincere è molto difficile, soprattutto se si appare “diversi” agli occhi di chi è più superficiale. Il testo del brano è scritto in collaborazione con Chiara Scarpellino, le musiche sono del maestro Raffaele Cherubino, che ne ha curato anche l’arrangiamento e la registrazione, la produzione è John Toso che l’ha voluta nella sua etichetta discografica. La Tua Apparenza è acquistabile in tutti i principali store musicali.

Maria Chiara, nata a Gaeta ma da sempre vissuta a Formia, è una ragazza di talento: da sempre ama la musica e studia canto con passione, questo suo primo grande traguardo è stato preceduto da vari successi: nel 2017 e nel 2018 ha partecipato al festival internazionale di voci nuove “Microfono D’Oro” e nel 2019 al “Silver Yantra”, sempre nel 2019 ha vinto il Premio Mia Martini al Bucarest In Music-International Festival.

Tanti gli interessi e le passioni di Maria Chiara che da ben otto anni è allieva presso la la scuola di teatro Bertolt Brecht di Formia.