Mi Muovo: conto alla rovescia per il terzo album di Giordana Angi

Inizia il conto alla rovescia per i fan di Giordana Angi: manca poco ormai all’uscita del suo terzo album: Mi Muovo, che sarà disponibile negli store on line e nei negozi di dischi a partire dal 14 maggio.

La cantautrice, nata in Francia ma pontina d’adozione che è stata lanciata dal talent show Amici di Maria De Filippi, ormai cammina con le sue gambe e colleziona successi. Torna alla ribalta dopo l’EP Casa e l’album Voglio essere tua con questo nuovo lavoro.

Dieci brani che spaziano nei generi: dal jazz alle ballate romantiche, dal pop al funky, in cui Giordana Angi, libera da ogni costrizione ha riversato tutta sé stessa: i suoi pensieri, i sogni, le emozioni. “C’è voluto un anno di coraggio per mettere in musica tutte queste emozioni – scrive sulla sua pagina Facebook – Questo disco ha dentro le parole che mi appartengono. Ci sono sogni, paure, ricordi e volontà. È un viaggio nel quale vorrei vi muoveste con me e mi seguiste dalla prima all’ultima traccia”.

Un viaggio che ha condiviso con altri artisti come il rapper Alfa con il quale ha composto e registrato “Semplice” e Briga, cantautore romano con cui ha scritto e interpretato il brano “Chiama il Mio Nome”. La collaborazione che l’ha più emozionata e l’ha riempita di orgoglio perché frutto di una reale stima è quella con Loredana Bertè per il brano “Tuttapposto”, singolo che anticiperà l’uscita dell’album, disponibile già dal 29 aprile.

In questo ultimo anno di stop forzato, Giordana Angi ha saputo mettere a frutto il tempo scavando tra le sue emozioni e i suoi sogni. Da questo anno di riflessioni sono nati i dieci brani che compongono il nuovo album: Tuttapposto (Feat. Loredana Bertè), Farfalle Colorate, Semplice (Feat. Alfa), Paolo E Francesca, Mi Muovo, Chiama Il Mio Nome (Feat. Briga), Non È Estate, Siccome Sei, Amami Adesso, In Bocca Al Lupo.