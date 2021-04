Arriva il successo per Michele Avvisati: il Michael Jackson di Latina

Tutti conosceranno, dopo una passeggiata in centro a Latina, Michele Avvisati un giovane che ormai da anni impersona Michael Jackson riproponendo, per lo più in Piazza del Popolo, coreografie e performance del compianto artista americano scomparso nel 2009.

E se molti apprezzano le sue esibizioni, alcuni storcono il naso senza nemmeno immaginare quanto lavoro di preparazione fisica e studio c’è dietro ogni suo numero.

Michele Avvisati infatti si è diplomato in danza hip hop in una scuola professionale romana il NOHA (Nation of human arts) e ha seguito corsi seminari e stage con La Velle Smith jr, coreografo e ballerino dello stesso Michael Jackson per oltre 30 anni.

La sua passione per il Re del Pop è talmente forte da aver studiato in ogni particolare i suoi video, le performance e il modo di muoversi e cantare, scegliendo accuratamente i costumi di scena e le canzoni da interpretare.

Anche se si è esibito anche presso il Teatro Moderno di Latina insieme al corpo di ballo della Confidance Accademy di Tiziana Donato, ha partecipato a spettacoli e giornate di tributo a Michael Jackson, Michele Avvisati ama esibirsi in strada a Latina, per continuare ad avere un contatto diretto col pubblico.

Dopo tanto lavoro e tanti sforzi finalmente raccoglie i primi frutti del successo: oltre ad aver superato di gran lunga i 10mila follower su Instagram, è stato riconosciuto tra i migliori performer italiani di Michael Jackson partecipando alla nota trasmissione Avanti un Altro condotta da Gerry Scotti.

Recentemente ha ricevuto i complimenti anche dal nipote dello stesso Michael Jackson, “ TJ Jackson” che fa parte di un gruppo chiamato i 3T, che ha visto la sua performance di Smooth Criminal su Instagram.



Gli apprezzamenti durante la visione della performance sulle note di Billie Jean sono arrivati anche da Travis Payne coreografo di Michael Jackson nel documentario This Is It realizzato con materiale girato poco tempo prima della sua morte.

Dopo anni di lavoro ed esibizioni Michele Avvisati, il Michael Jackson di Latina, si gode finalmente le prime soddisfazioni, e mentre attende di poter proporre al pubblico un intero show che ripercorre il Bad Tour (1988/1989), gli auguriamo di non perdere mai la grinta e la passione dimostrati finora.