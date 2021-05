Anche Latina saluta Franco Battiato: il ricordo di molti che lo hanno amato

Ci ha lasciato oggi uno tra i più grandi cantautori e musicisti del ‘900: si è spento, dopo una lunga malattia, nella sua casa in provincia di Catania Franco Battiato.

Un artista che con poesia ed estrema lucidità ha saputo raccontare i giorni nostri, toccando temi fondamentali attraverso la filosofia, la religione, i riferimenti storici e letterari, spaziando tra le culture, gli stili musicali senza mai esimersi dallo sperimentare e mettersi alla prova.

Ha stigmatizzato certi comportamenti nostrani, ma anche le ipocrisie della società moderna. Ha cantato del bisogno continuo di conoscere l’origine delle cose, del costante impeto verso ciò che è trascendentale, sena mai dimenticare che siamo corpo e sangue. Impegno e musica, sapere e diletto sempre fusi, sempre a fare da pungolo a chi vuole cogliere il messaggio delle sue canzoni.

In questa giornata di lutto tutto il mondo della musica, della cultura e non solo sta celebrando la sua memoria, raccontando la sua carriera, la sua musica, la sua personalità schiva e lontana dal glamour. Anche da Latina si sollevano tante voci di saluto per il Maestro Battiato, che è stato spesso nella provincia pontina in varie occasioni tra le ultime il Ventotene Film Festival nel 2009 e in concerto con Alice all’Expo Village nell’estate del 2013. I saluti pubblici sono arrivati dalle autorità e altri personaggi pontini. Tra questi il primo cittadino, il Sindaco Damiano Coletta che dedica un post sentito post al Maestro

Anche Silvio Di Francia, Assessore alla Cultura del Comune di Latina, saluta il grande cantautore con poche, semplici ma importanti parole

Oltre alle autorità, anche alcuni importanti cantautori di Latina hanno dato il loro commosso saluto a Franco Battiato. Da Roberto Casalino che ringrazia il cantautore siciliano per tutti gli insegnamenti e le emozioni che la sua musica gli ha trasmesso

Anche Tiziano Ferro che ha cantato diverse canzoni di Battiato, inserendo una tra le più belle “E ti Vengo a Cercare” nel suo ultimo album, ha espresso il dolore di questa perdita con poche, semplici ma toccanti parole.

E se oggi tutti noi piangiamo la perdita di un grande musicista, forse Franco Battiato, libero dalle catene del corpo, ha iniziato un nuovo viaggio magari verso “mondi lontanissimi”.