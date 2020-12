Museo 4.0: al via la seconda edizione del percorso formativo

Dopo il successo della prima edizione, torna il percorso formativo Museo 4.0 ospitato dal Museo Cambellotti, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo del Comune di Latina e finanziato dalla Regione Lazio grazie al bando dedicato al rinnovamento formativo dei musei regionali.

Multimedialità, innovazione, comunicazione, accessibilità, novità normative, identità dei musei sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati per aggiornare le competenze di tutte quelle figure attive nel settore dell’arte e del turismo o dei musei territoriali (operatori del settore, esponenti delle associazioni culturali, imprese creative e liberi professionisti del settore arte e cultura).

Saranno inseriti in questa seconda edizione del corso oltre alle lezioni con i docenti, degli incontri con dei professionisti del mondo della cultura per studiare delle realtà esistenti e fare esperienza diretta dell’applicazione di quanto appreso.

Il corso sarà presentato martedì 29 dicembre alle ore 11.00 in videoconferenza: interverranno le Direttrice della prestigiosa Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (GNAM) Cristiana Collu e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Latina, Silvio Di Francia. Dopo di loro sarà la volta dei docenti che si avvicenderanno in questa seconda edizione.

Nel rispetto delle normative anti COVID vigenti, la seconda edizione di Museo 4.0 si svolgerà totalmente a distanza con una serie di incontri a partire dall’8 gennaio realizzati grazie al sostegno di Cisco System, partner tecnologico del Museo Duilio Cambellotti.

I posti a disposizione sono solo 40 e la partecipazione sarà assolutamente gratuita. Per iscriversi occorre inviare, tra il 21 dicembre e il 3 gennaio, il cv aggiornato e lettera motivazionale all’indirizzo culturaturismosport@comune.latina.it indicando come oggetto: “PARTECIPAZIONE AL CORSO MUSEO 4.O” e compilare questo form on line

I partecipanti verranno selezionati in base al curriculum in cui vanno evidenziate le esperienze lavorative in ambito culturale. Il 7 gennaio verrà pubblicata la lista degli iscritti sulla pagina Facebook del corso Museo 4.0 e sul portale del Comune di Latina nella sezione “Bandi e Avvisi”.

Per maggior informazioni è possibile contattare Laura Cianfarani, segreteria organizzativa, all’indirizzo email laura.cianfarani@comune.latina.it o culturaturismosport@comune.latina.it e Lucrezia Alessia Ricciardi, comunicazione e social media, all’indirizzo r.alessia@gmail.com

Gli argomenti e gli insegnanti della seconda edizione del corso:

venerdì 8 gennaio

Allestire una mostra: dall’idea alla sua realizzazione

docente: Alessandro Cocchieri

lunedì 11 gennaio

Il patrimonio culturale: profili giuridici e forme di gestione. Normativa regionale in ambito culturale.

docente: Elena Lusena

giovedì 14 gennaio

Progettare un progetto. Rispondere a un bando regionale

docente: Emmanuel Mazzucchi

lunedì 18 gennaio

Digital PR e unconventional communication

docente: Isabella Borrelli

giovedì 21 gennaio

Cultura digitale, social network, musei: pratiche e domande

docente: Maria Elena Colombo

La strategia social del Museo Duilio Cambellotti

docente: Nicolette Mandarano

lunedì 25 gennaio

Brand visual identity. L’immagine come strategia comunicativa

docente: Maria Cristina Vannini

giovedì 28 gennaio

L’ufficio stampa per il museo

docente: Maria Bonmassar

lunedì 1 febbraio

Educazione sensoriale e metodologia dell’esplorazione tattile, per una didattica inclusiva al Museo Cambellotti

docente: Francesca Fiorucci

Gli incontri

Giovedì 4 febbraio

Andrea Taurchini di ITLogix s.r.l e Giuseppe Soccodato di EasyNet s.r.l

Il nuovo sito internet del Museo Duilio Cambellotti

Venerdì 5 febbraio

Giacomo Malandruccolo e Francesco Paolo Russo - To Be srl

La Luce che informa

Martedì 9 febbraio

Lisa Tavarnesi e Alessandro Dei - Studio 21

La nuova identità visiva del Museo Cambellotti

venerdì 12 febbraio

Giuseppe Viglialoro - Cisco Systems

Cittadinanza Digitale: Percorsi Formativi e Demo Projects