Museo Cambellotti: ecco i nuovi orari. Apertura anche la domenica, chiuso invece il sabato

Nuovo orario di apertura per il Museo Cambellotti che potrà essere accessibile ora anche di domenica, mentre osserverà la giornata di riposo il sabato oltre che il lunedì. L’annuncio da parte dell’amministrazione comunale.

“Nuovo orario di apertura al museo Cambellotti per ampliare la platea di pubblico e offrire la possibilità a famiglie, lavoratori e studenti di poter visitare la collezione permanente e le altre eventuali esposizioni in programma anche durante le domeniche - viene spiegato attraverso una nota -. L’iniziativa del servizio Cultura e della Direzione del museo, assunta su indicazione del sindaco Matilde Celentano, offre una concreta opportunità per valorizzare il centro di fondazione della città di Latina”.

Questi gli orari di apertura al pubblico:

- Martedì: 9-13.30 e 15-17.30

- Mercoledì: 9-13.30

- Giovedì 9-13.30 e 15-17.30

- Venerdì: 9-13.30

- Domenica: 10.30-13.30 e 14.30-18:30.